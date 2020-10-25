Грузинские партии потратили более $7 млн с начала предвыборной кампании

Из этой суммы 21 миллион лари потратили девять самых рейтинговых партий, все остальные в сумме потратили два миллиона

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Политические партии Грузии во время предвыборной кампании в период с 1 сентября по 12 октября потратили около 23 миллионов лари, отсюда более 12,6 миллиона – на предвыборную рекламу, говорится в материалах на сайте Службы государственного аудита.

Всего в выборах принимают участие 48 партий и два блока.

Лидером по тратам на рекламу является партия "Грузинская мечта", которой рекламная кампания перед выборами обошлась примерно в 7,2 миллиона лари, на втором месте блок "Сила в единстве" с 1,8 миллиона, а замыкает тройку "Лело для Грузии", потратившая на рекламу 1,79 миллиона лари.

Всего же девять самых рейтинговых партий Грузии потратили на выборы уже почти 21 миллион лари, еще 41 политическая сила в сумме потратила два миллиона лари. Траты партий в период с 12 октября до дня голосования 31 октября станут известны после выборов.

Партия Общие расходы Расходы на рекламу "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 10 612 565 лари 7 146 006 лари "Единое национальное движение" (Блок "Сила в единстве") 2 203 757 лари 1 864 982 лари "Европейская Грузия – движение за свободу" 2 008 234 лари 1 634 575 лари "Альянс патриотов Грузии" 1 242 466 лари 53 478 лари "Лело для Грузии" 2 566 897 лари 1 793 441 лари "Стратегия Агмашенебели" 1 856 468 лари 1 248 921 лари "Единая Грузия – демократическое движение" 174 983 лари 97 591 лари "Лейбористская партия Грузии" 228 154 лари 104 832 лари "Гирчи" 0 лари 0 лари

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 октября в размере 3,2202 GEL/$1.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. По окончательным данным, в едином списке избирателей 3 526 032 человека.