Грузинские партии потратили более $7 млн с начала предвыборной кампании

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Политические партии Грузии во время предвыборной кампании в период с 1 сентября по 12 октября потратили около 23 миллионов лари, отсюда более 12,6 миллиона – на предвыборную рекламу, говорится в материалах на сайте Службы государственного аудита.
Всего в выборах принимают участие 48 партий и два блока.
Лидером по тратам на рекламу является партия "Грузинская мечта", которой рекламная кампания перед выборами обошлась примерно в 7,2 миллиона лари, на втором месте блок "Сила в единстве" с 1,8 миллиона, а замыкает тройку "Лело для Грузии", потратившая на рекламу 1,79 миллиона лари.
Всего же девять самых рейтинговых партий Грузии потратили на выборы уже почти 21 миллион лари, еще 41 политическая сила в сумме потратила два миллиона лари. Траты партий в период с 12 октября до дня голосования 31 октября станут известны после выборов.
|Партия
|Общие расходы
|Расходы на рекламу
|"Грузинская мечта – демократическая Грузия"
|10 612 565 лари
|7 146 006 лари
|"Единое национальное движение" (Блок "Сила в единстве")
|2 203 757 лари
|1 864 982 лари
|"Европейская Грузия – движение за свободу"
|2 008 234 лари
|1 634 575 лари
|"Альянс патриотов Грузии"
|1 242 466 лари
|53 478 лари
|"Лело для Грузии"
|2 566 897 лари
|1 793 441 лари
|"Стратегия Агмашенебели"
|1 856 468 лари
|1 248 921 лари
|"Единая Грузия – демократическое движение"
|174 983 лари
|97 591 лари
|"Лейбористская партия Грузии"
|228 154 лари
|104 832 лари
|"Гирчи"
|0 лари
|0 лари
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 октября в размере 3,2202 GEL/$1.
В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. По окончательным данным, в едином списке избирателей 3 526 032 человека.