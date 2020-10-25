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Предвыборная символика. Баннеры оппозиционных партий

Ведущие партии Грузии "заработали" 21,6 миллиона на выборах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (465)
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Sputnik Грузия
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Доходы и пожертвования девяти ведущих партий Грузии, которым прочат попадание в парламент, почти в десять раз больше, чем доходы и пожертвования остальных 41 партии, принимающих участие в выборах

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Девять самых рейтинговых партии Грузии во время предвыборной кампании с 1 сентября по 12 октября получили доход в размере 21,6 миллиона лари, говорится в материалах на сайте Государственного аудита.

Предвыборная кампания в Грузии началась 1 сентября, всего в выборах принимают участие 48 партий и два блока.

Предвыборная символика и агитация. Партия Европейская Грузия - движение за свободу
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинские партии потратили более $7 млн с начала предвыборной кампании

Доход партий формируется из целевого финансирования, финансирования из бюджета и пожертвований. Из девяти партий, представленных в рейтинге, государственное финансирование получают всего четыре силы: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение" (Блок "Сила в единстве"), "Европейская Грузия" и "Альянс патриотов Грузии". Остальные партии живут на целевое финансирование и пожертвования.

Лидером по доходам является правящая партия "Грузинская мечта", которая с начала предвыборной кампании получила доход в размере 10,4 миллиона лари, на втором месте блок "Лело для Грузии" с 2,6 миллиона, а замыкает тройку "Сила в единстве" с доходом в размере 2,4 миллиона.

Что касается пожертвований, всего рейтинговые партии с начала предвыборной кампании получили 20,8 миллиона лари. На первом месте опять правящая партия "Грузинская мечта", которой пожертвовали более 10,1 миллиона, на втором месте "Лело для Грузии" с пожертвованиями в размере 2,58 миллиона, а замыкает тройку блок "Сила в единстве" - 2,57 миллиона.

Для сравнения, доходы и пожертвования девяти ведущих партий Грузии, которым прочат попадание в парламент, почти в десять раз больше, чем доходы и пожертвования остальных 41 партии, принимающей участие в выборах.

Партия Общие доходы Пожертвования
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" 10 355 211 лари 10 138 929 лари
"Единое национальное движение" (Блок "Сила в единстве) 2 432 830 лари 2 257 655 лари
"Европейская Грузия – движение за свободу" 1 758 842 лари 1 620 743 лари
"Альянс патриотов Грузии" 2 034 846 лари 1 886 805 лари
"Лело для Грузии" 2 599 290 лари 2 586 590 лари
Блок "Стратегия Агмашенебели" 2 042 317 лари 2 015 504 лари
"Единая Грузия – демократическое движение" 175 956 лари 145 300 лари
"Лейбористская партия Грузии" 224 041 лари 123 986 лари
"Гирчи" 0 0

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 октября в размере 3,2202 GEL/$1.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. По окончательным данным, в едином списке избирателей 3 526 032 человека.  

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (465)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия


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