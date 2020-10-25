Ведущие партии Грузии "заработали" 21,6 миллиона на выборах

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Девять самых рейтинговых партии Грузии во время предвыборной кампании с 1 сентября по 12 октября получили доход в размере 21,6 миллиона лари, говорится в материалах на сайте Государственного аудита.
Предвыборная кампания в Грузии началась 1 сентября, всего в выборах принимают участие 48 партий и два блока.
Доход партий формируется из целевого финансирования, финансирования из бюджета и пожертвований. Из девяти партий, представленных в рейтинге, государственное финансирование получают всего четыре силы: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение" (Блок "Сила в единстве"), "Европейская Грузия" и "Альянс патриотов Грузии". Остальные партии живут на целевое финансирование и пожертвования.
Лидером по доходам является правящая партия "Грузинская мечта", которая с начала предвыборной кампании получила доход в размере 10,4 миллиона лари, на втором месте блок "Лело для Грузии" с 2,6 миллиона, а замыкает тройку "Сила в единстве" с доходом в размере 2,4 миллиона.
Что касается пожертвований, всего рейтинговые партии с начала предвыборной кампании получили 20,8 миллиона лари. На первом месте опять правящая партия "Грузинская мечта", которой пожертвовали более 10,1 миллиона, на втором месте "Лело для Грузии" с пожертвованиями в размере 2,58 миллиона, а замыкает тройку блок "Сила в единстве" - 2,57 миллиона.
Для сравнения, доходы и пожертвования девяти ведущих партий Грузии, которым прочат попадание в парламент, почти в десять раз больше, чем доходы и пожертвования остальных 41 партии, принимающей участие в выборах.
|Партия
|Общие доходы
|Пожертвования
|"Грузинская мечта – демократическая Грузия"
|10 355 211 лари
|10 138 929 лари
|"Единое национальное движение" (Блок "Сила в единстве)
|2 432 830 лари
|2 257 655 лари
|"Европейская Грузия – движение за свободу"
|1 758 842 лари
|1 620 743 лари
|"Альянс патриотов Грузии"
|2 034 846 лари
|1 886 805 лари
|"Лело для Грузии"
|2 599 290 лари
|2 586 590 лари
|Блок "Стратегия Агмашенебели"
|2 042 317 лари
|2 015 504 лари
|"Единая Грузия – демократическое движение"
|175 956 лари
|145 300 лари
|"Лейбористская партия Грузии"
|224 041 лари
|123 986 лари
|"Гирчи"
|0
|0
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 октября в размере 3,2202 GEL/$1.
В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. По окончательным данным, в едином списке избирателей 3 526 032 человека.