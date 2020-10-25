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Бежан Гунава

Страница оппозиционной партии в Грузии на Facebook подверглась кибератаке

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (47)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201025/249801440/Stranitsa-oppozitsionnoy-partii-v-Gruzii-na-Facebook-podverglas-kiberatake.html

В партии подозревают, что атаку осуществили представители силовых структур из-за материалов, размещенных на странице

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Грузинский выбор" распространяет информацию о том, что официальная страница партии в Facebook подверглась кибератаке.

Председатель партии Бежан Гунава заявляет, что целью атаки является срыв их избирательной кампании.

Предвыборная символика и агитация. Человек с мегафоном и машина с флагом Грузии
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"Официальная страница "Грузинского выбора" в Facebook парализована. Мы считаем, что это вмешательство в предвыборный процесс и сделано сознательно. Мы подозреваем, что это осуществили представители силовых структур, так как несколько дней назад мы загрузили видео, где видна настоящая деятельность патруля. Это видео набрало до полумиллиона просмотров", - сказал Бежан Гунава в эфире телеканала Rustavi2.

В МВД сообщили, что начато расследование инцидента.

На парламентских выборах партию Гунава в бюллетене можно найти под номером 14.

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Граждане Грузии будут выбирать депутатов 31 октября. Участвовать в выборах будет 48 партий и 2 блока. Население страны выберет 150 депутатов – 120 голосованием за партии, а 30 – мажоритариев в одномандатных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в него.

Бежан Гунава в последние годы был активистом "Альянса патриотов", участвовал во многих акциях протеста. Неоднократно задерживался за административные правонарушения, неповиновение полиции и мелкое хулиганство. В июне 2020 года Бежан Гунава покинул ряды оппозиционной партии "Альянс патриотов" и создал новую политическую организацию.

Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (47)


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