Турецкое консульство приостановило работу в Грузии

В связи с ростом числа случаев COVID-19 по всей Грузии, действия, проводимые в консульстве Турции, приостановлены до следующего объявления

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Консульство Турции в Грузии приостановило работу из-за роста числа инфицированных коронавирусом в стране, говорится в заявлении посольства Турецкой Республики.

Посольство Турции призывает граждан при необходимости обращаться по номеру телефона, указанному заявлении.

"В связи с ростом числа случаев COVID-19 по всей Грузии, действия, проводимые в консульском отделении посольства, приостановлены до следующего объявления. Мы просим наших граждан позвонить по телефону + 995 577 68 01 87 в случае чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении.

В Грузии за последние два месяца зафиксирован рост числа инфицированных новым типом коронавируса. Суточный показатель приблизился к двум тысячам. Общее число инфицированных увеличилось до 28 431 человека.