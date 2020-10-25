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Турецкое консульство приостановило работу в Грузии

© photo: Sputnik / Sergey Stroitelev
Политика
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2502)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201025/249802610/Turetskoe-konsulstvo-priostanovilo-rabotu-v-Gruzii.html

В связи с ростом числа случаев COVID-19 по всей Грузии, действия, проводимые в консульстве Турции, приостановлены до следующего объявления

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Консульство Турции в Грузии приостановило работу из-за роста числа инфицированных коронавирусом в стране, говорится в заявлении посольства Турецкой Республики.

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© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Посольство Турции призывает граждан при необходимости обращаться по номеру телефона, указанному заявлении.

"В связи с ростом числа случаев COVID-19 по всей Грузии, действия, проводимые в консульском отделении посольства, приостановлены до следующего объявления. Мы просим наших граждан позвонить по телефону + 995 577 68 01 87 в случае чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении.

В Грузии за последние два месяца зафиксирован рост числа инфицированных новым типом коронавируса. Суточный показатель приблизился к двум тысячам. Общее число инфицированных увеличилось до 28 431 человека.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2502)


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