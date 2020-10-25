Цулукиани не собирается возвращаться на пост министра юстиции

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Экс-министр юстиции Тея Цулукиани не собирается возвращаться на прежнюю должность после выборов.

По словам Цулукиани, слухи о ее возвращении активно ходят, но сама она ничего такого не планирует.

"Я много раз говорила, что 8 лет достаточно, и я думаю, что то, что один человек, одна команда и одно министерство может добросовестно делать в течение 8 лет, мы делали это. Настало время назначить нового министра, который построит на этом фундаменте лучшее здание, которое называется системой юстиции", - сказала Цулукиани в эфире телеканала Imedi.

Бывший министр юстиции Тея Цулукиани подала в отставку в связи с участием в избирательной кампании. Цулукиани – самый опытный министр в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства - Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Всего для участия в выборах к этому времени зарегистрированы 48 партий и два блока.