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Теа Цулукиани

Цулукиани не собирается возвращаться на пост министра юстиции

photo : press service of Government of Georgia
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (466)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201025/249803499/Tsulukiani-ne-sobiraetsya-vozvraschatsya-na-post-ministra-yustitsii.html

Настало время назначить нового министра, который построит на существующем фундаменте лучшее здание, заявила Цулукиани

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Экс-министр юстиции Тея Цулукиани не собирается возвращаться на прежнюю должность после выборов.

По словам Цулукиани, слухи о ее возвращении активно ходят, но сама она ничего такого не планирует.

Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - справка

"Я много раз говорила, что 8 лет достаточно, и я думаю, что то, что один человек, одна команда и одно министерство может добросовестно делать в течение 8 лет, мы делали это. Настало время назначить нового министра, который построит на этом фундаменте лучшее здание, которое называется системой юстиции", - сказала Цулукиани в эфире телеканала Imedi.

Бывший министр юстиции Тея Цулукиани подала в отставку в связи с участием в избирательной кампании. Цулукиани – самый опытный министр в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства - Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Всего для участия в выборах к этому времени зарегистрированы 48 партий и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (466)


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