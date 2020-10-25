Меньше недели до выборов – ЦИК Грузии рассказал СМИ о правилах

Из-за пандемии коронавируса кабина для голосования не будет полностью закрыта, а избиратель должен будет выбросить ручку, которой он заполнял бюллетени

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) ознакомила СМИ с правилами, которые избиратели должны будут соблюдать в день выборов на участках для голосования.

По словам председателя ЦИК Тамар Жвания, при входе на избирательный участок избиратели должны быть масках.

"Тем, у кого не будет при себе масок, их выдадут на месте, после этого избиратель пройдет дезбарьер. Затем избиратель идет к человеку, который следит за порядком очереди, показывает удостоверение личности, снимает маску для идентификации личности. После этого надевает маску, его проверяют на наличие маркировки и проводят дезинфекцию рук, затем он следует к столу", - сказала Жвания.

После этого избиратель вновь снимает маску и берет индивидуальную шариковую ручку, которой должен подписаться. Затем берет отведенный для него бюллетень, после чего заходит в кабину для голосования.

Из-за пандемии коронавируса кабина не будет полностью закрыта.

После того, как избиратель зафиксирует свою позицию, он должен выбросить ручку в специально отведенную для этого урну. Как только бюллетень окажется в урне для голосования, избиратель может покинуть участок.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Выборы впервые в Грузии проводятся в условиях пандемии.