Экстремальное голосование в Грузии: девятьсот человек затребовали переносную урну

К этому времени в Центризбирком по поводу переносной урны уже обратились около 900 человек, помещенных в карантинные зоны или самоизоляцию

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Многие находящиеся в изоляции граждане Грузии выразили желание принять участие в выборах - около 900 уже официально обратились в Центризбирком предоставить им переносные урны для голосования, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе.

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Однако, как отметила Микеладзе, после перепроверки, определенное количество поступивших звонков не соответствовали критериям для внесения лиц в список этой категории избирателей.

ЦИК принял постановление, которым избирателям в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции, предоставляется возможность проголосовать на предстоящих парламентских выборах.

По предварительным данным в Грузии к выборам 31 октября будет открыто 127 избирательных участков в зонах карантина и стационарах, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

Выборы на местах будут проводить специальные группы из минимум 12 человек. В эти спецгруппы не будут входить лица старше 60 лет и те, кому противопоказано или трудно носить маску.

По словам Микеладзе, для того, чтобы находящиеся в изоляции граждане Грузии смогли принять участие в выборах, ЦИК задействовала телефонно-информационный центр. 25 операторов прошли соответствующее обучение и до 22:00 часов 26 октября будут отвечать на звонки граждан и фиксировать их требования.

С целью максимального информирования находящихся в изоляции избирателей, избирательная администрация провела активную информационную кампанию. ЦИК обращается к находящимся в изоляции гражданам быть активными, обратиться в телефонно-информационный центр по номеру 2-51-00-51 (0) до 22:00 часов 26 октября и вовремя потребовать услугу переносной урны.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.

Выборы впервые в Грузии проводятся в условиях пандемии. К этому времени число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии уже составляет 30 303. С начала пандемии к 25 октября от коронавируса вылечились 11 370, скончались 215 человек.