"В ход идут новые технологии" - "Грузинская мечта" предупреждает о возможных провокациях

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что с приближением даты парламентских выборов растет риск провокаций.

Социальная сеть и выборы в Грузии: реклама, фейки, компромат>>

Он предупредил, что оппозиция пойдет на всевозможные ухищрения и не погнушается тиражирования лжи.

"У нас есть информации, что представители радикальной оппозиции готовят материалы с использованием таких программ, как например "дипфейк" (deepfake). Напомню, что с помощью подобных программ можно даже сфабриковать видеоизображение человека. Подобные материалы могут быть размещены в социальной сети за несколько дней до выборов или в день выборов, к чему избиратель должен отнестись с особым вниманием. Целью подобных действий является распространение очередной дезинформации, но уже с использованием новых технологий", - заявил Кобахидзе.

По его словам, известно в целом о намерении, однако больше конкретные детали не известны.

"Еще раз призываю все политические субъекты воздержаться от таких действий, которые могут иметь негативное влияние на избирательную среду. Призываю членов нашей партии, активистов и сторонников проявить максимальное терпение и сдержанность, чтобы ни у кого не было повода бросить тень на объективность избирательной среды", - заявил Кобахидзе.

Исполнительный секретарь правящей партии попросил избирателей с максимальной осторожностью отнестись к любой информации, распространенной по телевизору или в социальной сети, чтобы не оказаться под влиянием дезинформации, тиражирование которой, по словам Кобахидзе, интенсивно растет каждый день в последние недели.

"Началась последняя предвыборная неделя. До выборов остается несколько дней, и очень важно сохранить конструктивную и мирную среду в течении этих дней", - подчеркнул Кобахидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.