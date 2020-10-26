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Ираклий Кобахидзе беседует с журналистами

"В ход идут новые технологии" - "Грузинская мечта" предупреждает о возможных провокациях

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (474)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201026/249807858/V-khod-idut-novye-tekhnologii---Gruzinskaya-mechta-preduprezhdaet-o-vozmozhnykh-provokatsiyakh.html

Правящая партия призывает избирательные субъекты проявить максимум ответственности и вести только честную политическую борьбу

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что с приближением даты парламентских выборов растет риск провокаций.

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Он предупредил, что оппозиция пойдет на всевозможные ухищрения и не погнушается тиражирования лжи.

"У нас есть информации, что представители радикальной оппозиции готовят материалы с использованием таких программ, как например "дипфейк" (deepfake). Напомню, что с помощью подобных программ можно даже сфабриковать видеоизображение человека. Подобные материалы могут быть размещены в социальной сети за несколько дней до выборов или в день выборов, к чему избиратель должен отнестись с особым вниманием. Целью подобных действий является распространение очередной дезинформации, но уже с использованием новых технологий", - заявил Кобахидзе.

По его словам, известно в целом о намерении, однако больше конкретные детали не известны.

Парламентские выборы в Грузии
© REUTERS / David Mdzinarishvili
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"Еще раз призываю все политические субъекты воздержаться от таких действий, которые могут иметь негативное влияние на избирательную среду. Призываю членов нашей партии, активистов и сторонников проявить максимальное терпение и сдержанность, чтобы ни у кого не было повода бросить тень на объективность избирательной среды", - заявил Кобахидзе.

Исполнительный секретарь правящей партии попросил избирателей с максимальной осторожностью отнестись к любой информации, распространенной по телевизору или в социальной сети, чтобы не оказаться под влиянием дезинформации, тиражирование которой, по словам Кобахидзе, интенсивно растет каждый день в последние недели.

"Началась последняя предвыборная неделя. До выборов остается несколько дней, и очень важно сохранить конструктивную и мирную среду в течении этих дней", - подчеркнул Кобахидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (474)


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