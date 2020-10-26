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Бежан Гунава

Полиция задержала в Тбилиси участников акции оппозиции

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201026/249809934/Politsiya-zaderzhala-v-Tbilisi-uchastnikov-aktsii-oppozitsii.html

Не слишком многочисленная акция "Грузинского выбора" у Службы госаудита Грузии была довольно шумной и даже сопровождалась вмешательством полиции

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Полиция задержала лидера партии "Грузинский выбор" Бежана Гунава и еще двух членов партии Гочу Пурцелиани и Георгия Шаврешиани на акции, которую они устроили у офиса Службы государственного аудита в Тбилиси.

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Гунава и Шаврешиани были задержаны за то, что закидали здание Службы госаудита яйцами, а Пурцелиани - за то, что вопреки запрету, все же проник во двор офиса.

"Грузинский выбор" устроил у госаудита акцию-перформанс под названием "Черные деньги". Участники утверждают, что в предвыборной кампании используется много т.н. черных денег, чтобы не платить налоги в госбюджет. Представители партии обвинили Службу государственного аудита в халатности к данному вопросу.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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В ходе акции Гунава несколько раз пытался войти в здание, однако этому помещала полиция. Он требовал встречи с главой Службы государственной аудита Ираклием Меквабишвили.

"Грузинский выбор", несмотря на малочисленность партии, в парламентских выборах принимает участие самостоятельно. Ее лидер Бежан Гунава в последние годы был членом "Альянса патриотов Грузии", участвовал во многих акциях протеста. Неоднократно задерживался за административные правонарушения, неповиновение полиции и мелкое хулиганство. В июне 2020 года он покинул "Альянс патриотов" и создал свою партию "Грузинский выбор".

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Участвовать в выборах будет 48 партий и два блока. Население страны выберет 150 депутатов – 120 голосованием за партии, а 30 – мажоритариев в одномандатных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в него.



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