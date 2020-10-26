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Джонди Багатурия - лидер партии Картули даси

Оппозиционер предлагает "революционную" реформу уголовной политики Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (480)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201026/249810483/Oppozitsioner-predlagaet-revolyutsionnuyu-reformu-ugolovnoy-politiki-Gruzii.html

"Картули даси" предлагает вернуть в Уголовный кодекс Грузии 55-ю статью, которая позволяет судье на свое усмотрение смягчать выносимый приговор

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Политическая партия "Джоди Багатури – Картули даси" представила реформу уголовной политики.

Лидер блока Джонди Багатурия называет предлагаемые им законодательные поправки "революционными".  Их презентацию он символически провел у Глданской тюрьмы №8 в Тбилиси.

Джонди Багатурия
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Изменения, которые мы хотим представить, диаметрально меняют уголовную политику. Это восстановление 55-й статьи в Уголовном кодексе. Это статья, которая дает судье возможность вынести менее тяжкий приговор с учетом личности подсудимого, если этого предусматривает предъявленная ему статья. Восстановление этой статьи даст возможность заключенным защитить свои права и получить более мягкое наказание без прокуратуры и процессуальной сделки. Это радикальные изменения, которая повышает роль судьи, и при вынесении приговора он не будет зависеть от процессуальной сделки с прокуратурой", - заявил Багатурия.

Багатурия также предлагает упразднить статью 126-ю (насилие) в УК Грузии, поскольку считает, что "она направлена против традиций грузинской семьи".

"Если насилие имеет место, то она переходит в 117-ю статью (прим. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В остальных случаях, все осужденные по 126-й статье лица будут освобождены", - заявил Багатурия.

Партия "Картули даси" была создана в 2007 году. По квоте объединенной оппозиции ее лидер Джонди Багатурия прошел в парламент созыва 2008 года. На последних парламентских выборах в 2016 году партия набрала всего 0,12% голосов и осталась за стенами парламента.

Для того, чтобы попасть в парламент десятого созыва, "Картули даси" нужно набрать столько процентов голосов, сколько партий входит в блок. Для партий проходной барьер - 1%.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (480)


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