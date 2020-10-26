Глава МИД Грузии назвал условие возобновления политического диалога с Россией

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Урегулирование российско-грузинских политических отношений возможно лишь в том случае, если Россия отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на презентации предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в регионе Шида Картли.

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Залкалиани подчеркнул, что грузинская сторона делает все, чтобы этот вопрос постоянно стоял на повестке во всех международных форматах.

"Россия обязательно должна отозвать признание, другого пути налаживания отношений не существует", - заявил Залкалиани.

При этом, глава МИД отметил, что это не значит, что Грузия не будет последовательно работать над урегулированием взаимоотношений между народами, возобновлением туризма и решением других гуманитарных вопросов.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Москвой в 2008 году независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые грузинские власти не контролируют с начала 1990-х годов. Посредником в отношениях между Грузией и Россией является Швейцария.

Диалог между Грузией и Россией многие годы поддерживался в рамках международных Женевских переговоров и регулярных встреч дипломатов двух стран - Григория Карасина и Зураба Абашидзе, в Праге.

В Женеве стороны обсуждают политические проблемы, а в Праге – в основном торгово-экономические, транспортные и гуманитарные вопросы.