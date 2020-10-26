ЦИК Грузии продлил изолированным срок запроса переносной урны

В Грузии будет открыто 127 избирательных участков в зонах карантина и стационарах, где проходят лечение инфицированные коронавирусом

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии на один день продлила срок, когда находящиеся в изоляции избиратели смогут позвонить и запросить переносную урну для голосования на предстоящих выборах.

Соответствующие изменения внесены в постановление ЦИК. Согласно поправкам, находящиеся в изоляции лица смогут запросить переносную урну с 10:00 утра до 14:00 часов 27 октября.

С указанной инициативной на заседании выступил член от партии "Европейская Грузия" Давид Гургенидзе. По его словам, количество лиц, находящихся в изоляции растет, и перенос срока даст шанс еще большему числу граждан принять участие в выборах.

Срок требования переносной урны для изолированных лиц истекал сегодня в 22:00 часа.

На прошлой неделе ЦИК принял постановление, согласно которому избирателям в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции предоставляется возможность проголосовать на предстоящих парламентских выборах.

По предварительным данным, в Грузии к выборам 31 октября будет открыто 127 избирательных участков в зонах карантина и стационарах, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

В понедельник пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе сообщила, что более 1,5 тысячи лиц официально обратились в ЦИК с просьбой предоставить им переносные урны для голосования. По состоянию на 25 октября, в базе данных зарегистрировано до 9 тысяч лиц, имеющих право голоса и которые в день голосования будут находится в изоляции.

ЦИК обращается к находящимся в изоляции гражданам с призывом быть активными, обратиться в телефонно-информационный центр по номеру 2-51-00-51 (0) и вовремя потребовать услугу переносной урны.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.