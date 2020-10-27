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Города мира. Вашингтон

Как гражданам Грузии голосовать за рубежом? Подробная инструкция

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (487)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201027/249819553/Kak-golosovat-za-rubezhom-Podrobnaya-instruktsiya-dlya-grazhdan-Gruzii.html

Чтобы получить возможность участвовать в выборах граждане Грузии за рубежом должны встать на консульский учет

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Консульский департамент министерства иностранных дел Грузии создал электронный реестр избирательных участков за рубежом.

С помощью этого электронного реестра находящиеся за границей граждане Грузии могут найти открытые за рубежом избирательные участки, где можно проголосовать на парламентских выборах. Для этого нужно ввести свои личные данные на указанной странице. При этом отмечается, что для получения возможности участвовать в выборах граждане Грузии за рубежом должны встать на консульский учет.

Ознакомиться с информацией о выборах и процедурах участия в голосовании можно на сайте министерства иностранных дел. Посольство Грузии в США уже распространило специально сообщение.

"Избирательный участок в городе Вашингтон откроется в здании посольства (1824 R Street, NW, Washington DC 20009). Избирательные участки также откроются в Нью-Йорке и в Сан Франциско. Согласно законодательству Грузии, избирательные участки откроются утром в 08:00 и закроются вечером в 20:00",- говорится в сообщении посольства США.

К парламентским выборам 2020 года в 38 странах мира откроется 57 участков, говорится на сайте ЦИК Грузии. 

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Граждане Грузии за рубежом могут голосовать только по пропорциональной системе, граждане, находящиеся в Грузии, голосуют и по пропорциональной, и по мажоритарной системе.

На основании консульского учета Центральная избирательная комиссия приняла решение об открытии участков в различных странах. Наибольшее число участков откроется в Греции (5), США (4), Украине (3), Азербайджане (3), Германии (3) и Турции (3).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (487)


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