Коронавирус диагностировали кандидату в мажоритарии от "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Коронавирус выявили еще у одного грузинского политика, депутата парламента от правящей партии, кандидата в мажоритарные депутаты в парламент нового созыва в Амбролаури, Они, Цагери, Местии и Лентехи Гочи Энукидзе, об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые лечхумцы, рачинцы, сваны! Хочу сообщить, что у меня подтвердился COVID-19, из-за чего я вынужден перейти из публичного пространства к самоизоляции", - написал Энукидзе.

По его словам, чувствует он себя хорошо и надеется на достойную победу на выборах.

"Особо хочу извиниться перед лечхумцами, потому что я должен был завершить свою предвыборную кампанию вместе с ними. Друзья, чувствую себя хорошо и с нетерпением жду достойной победы вместе с вами", - написал кандидат в мажоритарии.

Энукидзе поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что впереди "их ждут более серьезные вызовы, на которые они также ответят достойно".

Сегодня же коронавирус подтвердился у одного политика, лидера оппозиционной партии "Свободная Грузия" Кахи Кукава.