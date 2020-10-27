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Обновленная площадь перед парламентом в столице Грузии

Коронавирус диагностировали кандидату в мажоритарии от "Грузинской мечты"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2520)
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Ряды инфицированных грузинских политиков пополняются - короновирус выявили у мажоритарного кандидата от правящей партии Гочи Энукидзе

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Коронавирус выявили еще у одного грузинского политика, депутата парламента от правящей партии, кандидата в мажоритарные депутаты в парламент нового созыва в Амбролаури, Они, Цагери, Местии и Лентехи Гочи Энукидзе, об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Тако Чарквиани
photo: Law and Justice / FB
Еще один грузинский политик заразился коронавирусом

"Уважаемые лечхумцы, рачинцы, сваны! Хочу сообщить, что у меня подтвердился COVID-19, из-за чего я вынужден перейти из публичного пространства к самоизоляции", - написал Энукидзе.

По его словам, чувствует он себя хорошо и надеется на достойную победу на выборах.

"Особо хочу извиниться перед лечхумцами, потому что я должен был завершить свою предвыборную кампанию вместе с ними. Друзья, чувствую себя хорошо и с нетерпением жду достойной победы вместе с вами", - написал кандидат в мажоритарии.

Энукидзе поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что впереди "их ждут более серьезные вызовы, на которые они также ответят достойно".

Сегодня же коронавирус подтвердился у одного политика, лидера оппозиционной партии "Свободная Грузия" Кахи Кукава.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2520)


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