Грузинские консерваторы напомнили молодежи о здоровом образе жизни

Девизом автопробега, который устроила Консервативная партия Грузии в рамках своей предвыборной кампании в Тбилиси, был лозунг "Спорт вместо наркотиков"

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. "Спорт вместо наркотиков" - под таким лозунгом грузинские консерваторы устроили автопробег из одного конца Тбилиси в другой.

Как заявил перед началом акции-перфоманса лидер Консервативной партии Грузии Звиад Дзидзигури, подобные акции будут проходить каждый день, вплоть до дня выборов 31 октября.

"Спорт вместо наркотиков – это один из слоганов консерваторов... Я думаю, что мы каждый день должны повторять эту фразу, каждый день проводить какие-то акции и каждый день обращаться к нашему населению с призывом, чтоб в их жизни было как можно меньше наркотиков и как можно больше спорта", - заявил Дзидзигури.

"Консервативная партия Грузии" входила в состав коалиции "Грузинская мечта" до 2016 года. После выхода из коалиции, консерваторы принимают участие в выборах самостоятельно. Пропаганда здорового образа жизни - часть их предвыборной кампании.

Парламентские выборы пройдут в Грузии уже в субботу, 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.