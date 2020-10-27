Оппозиция протестует против строительства химтерминала в Батуми

Это далеко не первая акция против строительства терминала, однако на этот раз к ней подключились оппозиционные политики, используя вопрос в предвыборных целях

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Представители оппозиционной партии "Европейская Грузия" требуют остановить строительство химического терминала в Батумском порту.

По решению суда в Батумском порту приостановлено строительство терминала>>

Речь идет о строительстве терминала минеральных удобрений с целью перевозки гранулированных карбамидов через Грузию из Азербайджана и стран Азии в Европу. Как ожидается, новый терминал повысит грузооборот в Батумском порту на 200 тысяч тонн.

Кандидаты в мажоритарные депутаты от партии в парламент Грузии Армаз Ахвледиани и в Верховный совет Аджарии Вахтанг Калоиани утверждают, что в строительстве терминала есть признаки коррупции и вместе с тем он представляет угрозу для города.

"Особую угрозу терминал создает для проживающих на прилегающей к порту территории людей", - заявил Калоиани журналистам.

Как отметил кандидат, в случае победы на предстоящих выборах он представит общественности конкретный план развития порта.

На обвинения "Европейской Грузии" ответил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

"Я им обещаю, что 31 октября вечером они смогут зайти максимум к своим соседям, поскольку полученные ими голоса ответят – кто замешан в коррупции, кто является авторитетом в этом городе и у кого есть доверие", - заявил Рижвадзе.

Первая масштабная акция против строительства химического терминала прошла в январе 2019 года. Тогда митингующие и установили на площади Европы палатки.

Также в январе прошлого года стало известно, что американская корпорация Trammo инвестирует в строительство нового терминала минеральных удобрений 20 миллионов долларов. Trammo занимается международной торговлей, транспортировкой, распространением и продвижением удобрений, химикатов, метанола, сырой нефти, сжиженного нефтяного газа и нефтехимических продуктов.