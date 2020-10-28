Выборы в Грузии: каким был путь грузинского парламентаризма

Очередные парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября – население страны в этот день изберет парламент юбилейного, десятого созыва. Рассказываем, как развивался грузинский парламентаризм до этого дня

История грузинского парламентаризма насчитывает не одно десятилетие, но именно 30 лет назад – 28 октября состоялись первые многопартийные выборы в советской Грузии, в результате которых был избран представительный орган, восстановивший независимость страны.

Sputnik Грузия рассказывает, когда прошли первые выборы в независимой и советской Грузии, и каким был путь грузинского парламентаризма.

Первые выборы

Первые в истории независимой Грузии многопартийные свободные выборы состоялись в феврале 1919 года – жители первой демократической республики избрали Учредительное собрание.

Более ста лет назад за места в Учредительном собрании боролись 15 политических партий. Это были прямые, всеобщие выборы по пропорциональной системе. Явка избирателей составила 81%.

По итогам выборов подавляющее большинство – 109 мест из 130 досталось социал-демократической партии (меньшевиков). Председателем Учредительного Собрания был избран Николоз (Карло) Чхеидзе – представитель социал-демократов, а посты вице-спикеров достались оппозиционным партиям.

Избирательный закон Грузии в то время, по многим показателям, был одним из самых прогрессивных в мире – именно тогда грузинские женщины получили впервые право голоса, в то время как гендерные ограничения сохранялись в избирательном процессе в большинстве стран мира. А в Грузии тем временем пять женщин были избраны в Учредительное собрание.

Кроме того, право выбирать и быть избранными получили все представители этнических меньшинств, проживавших в стране. В Учредительное собрание были избраны 10 армян, четыре азербайджанца, два русских, два еврея, один грек и один немец.

Главой правительства Учредительное собрание 21 марта 1919 года избрало Ноэ Жордания, который сформировал кабинет министров Грузинской Демократической Республики. А сформированный в июле Сенат осуществлял надзор за соблюдением и защитой законов.

Учредительное собрание за два года существования приняло 126 законов и первую Конституцию. Ее приняли 22 февраля 1921 года, когда части 11-й Красной армии были на подходе к Тбилиси.

Учредительное собрание 25 февраля было эвакуировано из Тбилиси сначала в Кутаиси, а затем в Батуми, где 21 марта прошло его последнее заседание. Через три дня большевики объявили о роспуске Учредительного собрания.

Восстановление независимости Грузии

Грузия восстановила свою независимость и традиции парламентаризма только через 70 лет. Первые многопартийные выборы в Советской Грузии прошли 30 лет назад – 28 октября 1990 года население страны избрало Верховный совет.

В выборах, проведенных по смешанной системе, приняли участие 14 политических партий – 250 членов парламента (125 по пропорциональной системе и 125 – по мажоритарной) избирались сроком на пять лет.

Убедительную победу на выборах одержали национально-политические организации, входящие в блок "Круглый стол - свободная Грузия", лидером которой, а затем и первым президентом страны, был бывший диссидент Звиад Гамсахурдия – они получили 155 мандатов.

Коммунистическая партия Грузии уверенно вышла на второе место, получив 64 мандата, а 31 депутат был избран как независимый.

В республике 31 марта 1991 года прошел референдум о восстановлении независимости, по итогам которого за независимость проголосовали 98,93 %, при явке в 90 %. А уже 9 апреля Верховный Совет принял "Акт о восстановлении государственной независимости Грузии".

Парламент провозгласил создание Республики Грузия и изменил все прежние государственные атрибуты Грузинской ССР – Гимн, Государственный флаг и Герб.

Грузия стала реально независимой после Августовского путча в 1991-м и последовавшего за ним развала Союза, но к этому моменту в стране вовсю разгоралось противостояние, переросшее в декабре 1991 года в гражданскую войну.

Верховный Совет, в отличии от Учредительного собрания, пробыл у власти чуть более года.

Самый колоритный парламент

В 1992-м в результате государственного переворота и низложения первого президента в Грузии провели новые парламентские выборы, в которых приняли участие все действующие на тот момент политические партии. Явка избирателей составила 74,2 %.

Во время выборов вместе с составом парламента избирался и ее председатель, фактический глава государства. На этот пост избрали вернувшегося на родину Эдуарда Шеварднадзе – бывшего первого секретаря ЦК Компартии Грузии и бывшего министра иностранных дел СССР.

Парламент второго созыва был самый многопартийный и колоритный в истории грузинского парламентаризма – около 30 различных партий вершили судьбу государства и народа. Именно этот парламент принял в августе 1995 года новую Конституцию Грузии, на основании которой в ноябре прошли следующие выборы.

Появление новой политэлиты

Участие в выборах по новой системе могли принять лишь партии, собравшие 50 тысяч подписей, или имевшие представительство в парламенте на момент принятия Конституции. Законодательством изменилось и количество парламентариев – 150 депутатов было избрано по пропорциональной системе и 85 – по мажоритарной. Большинство мест в парламенте заняли представители партии сторонников президента Эдуарда Шеварднадзе "Союз граждан Грузии". Явка составила 66,6 %.

Следующие выборы в парламент Грузии состоялись в 1999 году – "Союз граждан Грузии" сохранил за собой большинство. Явка была 67,9 %.

Грузинский парламентаризм на качественно новую ступень поднял Зураб Жвания, возглавлявший парламент в 1995-2001 годы. В период председательства одной из ключевых и ярких фигур новейшей грузинской политики, Грузия сделала свои первые шаги на пути в европейскую семью, став в 1999 году 41-м членом Совета Европы.

За свою короткую жизнь Жвания оставил заметный след в грузинской политике – его не стало в ночь на 3 февраля 2005 года. Ему было всего 42 года. По официальной версии, он скончался от отравления угарным газом.

За особый вклад в развитие грузинского парламентаризма и строительство демократии в Грузии, усиление гражданского общества, а также вклад в дело евроинтеграции страны, президент Грузии Георгий Маргвелашвили в декабре 2014 года посмертно наградил Зураба Жвания Орденом Победы Святого Георгия.

Триумвират

Парламентские выборы 2003 года стали роковыми для возглавляемой Эдуардом Шеварднадзе правящей партии "Союз граждан Грузии". По официальным данным, проправительственные силы получили 40 % голосов избирателей, в то время как оппозиция во главе с Зурабом Жвания, Нино Бурджанадзе и Михаилом Саакашвили набрала в сумме всего 28 %.

Посчитав выборы сфальсифицированными, лидеры оппозиции призвали население к массовым акциям протестам, названным в последствии "Революцией роз". Под нажимом масс результаты выборов были частично отменены, 28 марта 2004 года состоялось повторное голосование только по пропорциональному компоненту. Победу на повторных выборах одержали "революционеры" – "Национальное движение - демократы".

Следующие парламентские выборы прошли досрочно в мае 2008 года. В соответствии с новыми правилами, утвержденными на референдуме, число избираемых депутатов было сокращено до 150. Победу на выборах с большим отрывом одержала партия президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", которое держалось у власти до 2012 года.

Смена власти

Смена власти путем выборов в Грузии произошла восемь лет назад. На парламентских выборах 1 октября 2012 года партия Саакашвили "Единое национальное движение" потерпела поражение, получив 65 мандатов и уступив большинство избирательному блоку "Бидзина Иванишвили - Грузинская мечта" (85 мандатов). Председателем парламента был избран лидер Республиканской партии Давид Усупашвили.

Несомненно, это событие войдет в летопись Грузии, так как впервые оппозиция пришла к власти путем выборов, а не с помощью революции.

Парламент девятого созыва был избран в 2016 году. По итогам выборов в парламент попали три партии: "Грузинская мечта - демократическая Грузия", "Единое национальное движение" и "Альянс патриотов Грузии". Однако к 2020 году из-за внутренних разногласий и расколов партий стало больше.

За четыре года парламент сменил двух председателей. С 2016 года парламент возглавлял один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, который подал в отставку после так называемой "гавриловской ночи" – громкого скандала, разразившегося в Грузии в июне 2019 года.

Причиной тому стал российский депутат, член Компартии Сергей Гаврилов, который приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Однако мероприятие было сорвано, после того как Гаврилов утром 20 июня оказался в кресле спикера парламента Грузии. Поздно вечером антироссийская акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления.

Протестующие пытались ворваться в парламент, а полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Затем парламент возглавил Арчил Талаквадзе – лидер парламентского большинства.

Юбилейный созыв

Парламент юбилейного, десятого созыва жители страны изберут 31 октября по новой избирательной системе.

Согласно изменениям принятым в Конституцию в июня этого года, из 150 мест 120 в парламенте будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.

В выборах принимают участие 48 партий и два блока.

Парламент Грузии является однопалатным и формируется по результатам всеобщих прямых равных выборов на 4-летний срок. В его составе 150 депутатов, избираемых на 4 года по смешанной системе.

Структура грузинского парламента в нынешнем виде не является окончательной. Согласно Конституции, после создания на всей территории Грузии надлежащих условий и формирования органов местного самоуправления парламент Грузии будет состоять из двух палат – Совета республики и Сената. Совет республики будет состоять из членов, избранных по пропорциональной системе выборов, а Сенат – из членов, избранных в административно-территориальных единицах Грузии, а также из назначенных президентом Грузии пяти сенаторов.