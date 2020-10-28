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Избирательные бюллетени в урне для голосования

Крупная американская компания проведет в Грузии экзитпол

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (498)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201028/249828939/Avtoritetnaya-amerikanskaya-kompaniya-provedet-v-Gruzii-ekzitpol-.html

В ходе парламентских выборов будет проведено несколько экзитполов, один из них заказала телекомпания Imedi

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Крупнейшая американская исследовательская компания Public Opinion Strategies по заказу телекомпании Imedi проведет экзитпол в ходе парламентских выборов в Грузии 31 октября.

Предвыборная символика. Баннер правящей партии Грузинская мечта на остановке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Результаты исследования будут оглашены сразу же после закрытия избирательных участков в эфире телеканала.

Компания с 30-летним опытом работает как на политиков, так и на средства массовой информации, частные компании и торговые ассоциации.

Public Opinion Strategies провела до двух миллионов интервью и шести тысяч опросов. Кроме того, компания работает в 15 различных странах, в том числе не раз проводила исследования общественного мнения и в Грузии.

"Мы очень долгое время выбирали партнера, практически с лета, который проведет экзитпол по заказу телекомпании Imedi. Мы выбрали Public Opinion Strategies – компанию, которая имеет безупречную репутацию, квалификацию, опыт и историю", – заявил генеральный директор телекомпании Николоз Лалиашвили.

Парламентские выборы состоятся в Грузии в эту субботу, 31 октября. Избирательные участки откроются в восемь утра и закроются в восемь вечера.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (498)


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