Крупная американская компания проведет в Грузии экзитпол

В ходе парламентских выборов будет проведено несколько экзитполов, один из них заказала телекомпания Imedi

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Крупнейшая американская исследовательская компания Public Opinion Strategies по заказу телекомпании Imedi проведет экзитпол в ходе парламентских выборов в Грузии 31 октября.

Результаты исследования будут оглашены сразу же после закрытия избирательных участков в эфире телеканала.

Компания с 30-летним опытом работает как на политиков, так и на средства массовой информации, частные компании и торговые ассоциации.

Public Opinion Strategies провела до двух миллионов интервью и шести тысяч опросов. Кроме того, компания работает в 15 различных странах, в том числе не раз проводила исследования общественного мнения и в Грузии.

"Мы очень долгое время выбирали партнера, практически с лета, который проведет экзитпол по заказу телекомпании Imedi. Мы выбрали Public Opinion Strategies – компанию, которая имеет безупречную репутацию, квалификацию, опыт и историю", – заявил генеральный директор телекомпании Николоз Лалиашвили.

Парламентские выборы состоятся в Грузии в эту субботу, 31 октября. Избирательные участки откроются в восемь утра и закроются в восемь вечера.