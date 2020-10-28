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Предвыборная символика и реклама. Баннер правящей партии Грузинская мечта на автобусе

На выборах все будут в масках - правительство Грузии призвало "не бояться"

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Это будут первые выборы в Грузии, которые проводятся в условиях пандемии с соблюдением всех мер безопасности

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Правительство Грузии призывало граждан не бояться заражения коронавирусом и пойти на выборы.

Как заявила на брифинге глава администрации правительства Натия Мезвришвили, на избирательных участках приняты все меры безопасности.

Избирательные бюллетени в урне для голосования
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. Это первые в стране выборы, которые проводятся в условиях пандемии. К этому времени число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии составляет 33 858.

"Соответствующие службы - ЦИК, эпидемиологи - достаточно активно работали над правилами, и мы можем с уверенностью сказать, что безопасность в избирательном процессе будет полностью гарантирована. Эти правила были разработаны на основе рекомендаций эпидемиологов, и так же, как наблюдатели смогут наблюдать в безопасной среде, так и избиратели смогут сделать выбор в безопасной среде. Сделано максимум для того, чтобы несмотря на пандемию, голос каждого избирателя был реализован. Идти на выборы безопасно, мы призываем граждан принять в них участие", - сказала Мезвришвили.

С учетом пандемии коронавируса выборы пройдут в необычном режиме. Все избиратели будут в масках, а члены комиссии - с дополнительными средствами защиты.

По окончательным данным ЦИК, в едином списке избирателей 3 526 032 человека. Им предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. В парламентских выборах принимают участие 48 партий и два блока.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2530)


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