Гахария: все вместе 31 октября идем на выборы

Премьер уверяет, что избирательные участки в эпидемиологическом плане будут представлять не большую опасность, чем торговые центры

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Визит в некоторые торговые центры может быть гораздо опаснее, чем голосование на избирательном участке, так премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал граждан страны прийти на избирательные участки и проголосовать 31 октября.

"Хочу сказать нашим гражданам, что визит в некоторые торговые центры может быть гораздо опаснее, чем голосование на избирательном участке. Так что, мы все вместе 31 октября должны сделать свой выбор. Это ответственность каждого из нас перед будущим нашей страны", - заявил Гахария.

По его словам, на каждом избирательном участке будут соблюдены все правила, которые были рекомендованы эпидемиологами.

"Нас впереди ждут одни из самых важных выборов. Правительство Грузии, также как и Центральная избирательная комиссия, сделало все, чтобы право каждого нашего гражданина было полностью реализовано. Мы призываем всех наших граждан прийти на выборы. Пандемия пройдет, мы победим вирус, но выбор, сделанный на демократических выборах, - это основа демократического развития нашей страны в последующие годы", - отметил Гахария.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. В выборах принимают участие рекордное число субъектов - 48 партий и два блока.

Выборы проводятся в условиях существенного ухудшения эпидситуации в стране - суточный прирост инфицированных уже приближается к двум тысячам. Всего же с начала пандемии в Грузии уже зарегистрировано 33 858 случаев заражения коронавирусом. Скончались 253 человека.