Оппозиция предупредила: Грузию ждет локдаун сразу после выборов

Оппозиция предлагает ведущим политическим силам провести дебаты на эту тему и зафиксировать свои позиции

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Правительство планирует с понедельника объявить в стране локдаун, заявляет оппозиционная партия "Европейская Грузия" со ссылкой на надежный источник.

Как говорится в заявлении, правящая партия таким образом хочет обеспечить себе преимущество перед вторым туром выборов.

"На эту темы необходимы дебаты. Приглашаем лидеров "Национального движения" и "Грузинской мечты" на серьезную дискуссию в оставшиеся до выборов три дня. Просим телевизионные каналы уделить этой теме серьезное внимание, потому что на весах не только демократическое будущее страны, но и здоровье и благополучие каждого гражданина", - сказано в заявлении.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. Это самые важные выборы в стране. Политическая сила, которая получит большинство в законодательном органе, сформирует правительство во главе с премьер-министром и получит всю власть.

Согласно смешанной системе выборов, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе от партий, преодолевших минимальный однопроцентный избирательный барьер, а 30 – по мажоритарной системе.

В выборах принимают участие рекордное число субъектов - 48 партий и два блока.