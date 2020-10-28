15:20 28 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8094
  • 100 RUB4.2136
  • USD3.2242
Поиск
Ираклий Кобахидзе беседует с журналистами

Кобахидзе призвал сторонников "Грузинской мечты" не поддаваться провокациям

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (499)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201028/249832137/Kobakhidze-prizval-storonnikov-Gruzinskoy-mechty-ne-poddavatsya-provokatsiyam.html

Один из лидеров "Грузинской мечты" утверждает, что "Национальное движение" имеет в качестве варианта В "революционный сценарий" развития событий

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. У оппозиционной партии "Единое национальное движение" помимо официального избирательного штаба открыт т. н. "революционный штаб", задача которого устраивать провокации, поощрять насилие и развивать политические процессы по революционному сценарию.

Оппозиция предупредила: Грузию ждет локдаун сразу после выборов>>

Планы бывшей правящей партии на брифинге разоблачил исполнительный секретарь нынешней правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, отметив, что ставки в "коварных" планах оппозиция делает на Марнеули, Болниси, Дманиси, Батуми, Зугдиди и Глдани.

"За последние несколько недель мы все стали свидетелями того, как представители радикальной оппозиции устраивают жесткие провокации в разных регионах. Однако, благодаря нашим активным усилиям и действиям правоохранительных органов, удалось сохранить спокойную предвыборную обстановку. Мы еще раз призываем наших активистов и сторонников не поддаваться на провокации радикальной оппозиции и тем самым не способствовать достижению их деструктивных целей", - заявил Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
Гахария: все вместе 31 октября идем на выборы

По его словам, любая попытка сорвать избирательный процесс будет пресечена, а виновники деструктивных действий строго наказаны.

Кроме того, Кобахидзе назвал примеры, которые указывают на деструктивные, по его словам, намерения радикальной оппозиции - это акценты поставленные в проводимых по их заказу опросам общественного мнения, а также формы пропаганды этих исследований.

"За всякие рамки выходит исследование IPM, проведенное по заказу радикальной оппозиции, которая тесно связана с ними, где был задан вопрос - какая форма протеста будет приемлема для вас, если вы не будете удовлетворены результатами выборов. Гражданам были предложены удивительные варианты ответов - блокирования госучреждений, голодовка, захват государственных зданий и использование физической или вооруженной силы для удовлетворения требований", - сообщил Кобахидзе.

По его словам, это означает, что как и в прошлых годах, радикальная оппозиция рассматривает сценарий вооруженного восстания и изучает, как граждане на это отреагируют.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. В выборах принимают участие рекордное число субъектов - 48 партий и два блока.

Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. Выборы впервые в Грузии проводятся в условиях пандемии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (499)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
В доме напавшего на Банк Грузии Бадри Эсебуа прошел обыск - видео
В доме напавшего на "Банк Грузии" Бадри Эсебуа прошел обыск - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться