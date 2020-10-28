Служба госаудита Грузии подала в суд на партию "Гирчи"

На самую бедную партию в Грузии, на счету которой сплошные нули, наложили штраф за размещение рекламы на своем же телеканале

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Служба государственного аудита Грузии подала в суд на самую креативную партию "Новый политический центр - Гирчи", об этом заявил в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook лидер партии Зураб Джапаридзе.

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По словам Джапаридзе, госаудит требует выплатить штраф в 1,6 тысячи лари за нарушение закона о политической рекламе. При этом речь идет о рекламе, которую партия разместила на своем же телеканале "Гирчи ТВ".

"Нам сказали, что эта реклама оценивается в 828 лари. Как они это высчитали, я не знаю, но они требуют, чтобы мы выплатили штраф в двукратном размере... У "Гирчи" нет ни одной внешней рекламы - ни билбордов, ни плакатов, потому что у нас нет на это денег, нет денег и на телевизионные рекламы. Но у нас есть наше телевидение, где постоянно крутится реклама "Гирчи". И более того, у этого телеканала такой же логотип, как и лого нашей партии", - сказал Джапаридзе.

Джапаридзе снял видеообращение на фоне здания Тбилисского городского суда, заявив, что не собирается присутствовать на судебном процессе и участвовать в этом маскараде. Также политик не собирается платить штраф, отметив, что все счета партии заморожены и с них и так нечего брать.

По данным Службы государственного аудита, политические партии во время предвыборной кампании в период с 1 сентября по 12 октября потратили около 23 миллионов лари (7,18 млн долларов), отсюда более 12,6 миллиона – на предвыборную рекламу.

Лидером по рекламным тратам является правящая партия "Грузинская мечта", которой рекламная кампания обошлась примерно в 7,2 миллиона лари, на втором месте блок "Сила в единстве" с 1,8 миллиона, а замыкает тройку "Лело для Грузии", потратившая на рекламу 1,79 миллиона лари.

Всего же девять самых рейтинговых партий Грузии потратили на выборы уже почти 21 миллион лари (6,5 млн. долларов), еще 41 политическая сила в сумме потратила два миллиона лари.

Тем временем, общие расходы и траты на рекламу партии "Гирчи" составили 0 лари.

Всего в парламентских выборах, которые пройдут 31 октября, принимают участие 48 партий и два блока.