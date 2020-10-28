ЕНД решило отпраздновать победу до окончания выборов в центре Тбилиси

"Национальное движение" - самая рейтинговая из оппозиционных партий - решила отпраздновать свою победу на выборах, не дожидаясь итогов голосования

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. "Единое национальное движение" в день парламентских выборов 31 октября собирается провести митинг в центре Тбилиси.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии Георгий Барамидзе, это будет "акция победы" и правящая партия должна будет "смиренно принять вердикт грузинского народа".

"Мы планируем акцию победы и хотим отметить это перед парламентом. Они (власти) уже восемь лет говорят, что мы деструктивная сила, что мы планируем государственный переворот. Где все это? У страха глаза велики. Знают, что проигрывают, и не хотят уступать... Они знают и то, что против воли народа все бессильны", - заявил Барамидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. Это самые важные выборы в стране. В них принимают участие рекордное число субъектов - 48 и два блока.

В парламент предстоит выбрать 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.