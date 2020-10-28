Выборы за решеткой: как будут голосовать грузинские заключенные?

В этом году принять участие в парламентских выборах смогут заключенные, осужденные за тяжкие преступления

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. К парламентским выборам 2020 года в пенитенциарных учреждениях Грузии будет открыто 11 избирательных участков, сообщили Sputnik Грузия в Центральной избирательной комиссии.

Выборы в Грузии пройдут 31 октября. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Участки в тюрьмах будут открыты в шести избирательных округах:

Глдани (район Тбилиси)

Тианети (Мцхета-Мтианети)

Рустави (Квемо Картли)

Самтредиа (округ Самтредиа -Цхалтубо-Вани-Хони, Имерети)

Кутаиси (Имерети)

Батуми (Аджария)

В соответствии с изменениями в Избирательный кодекс Грузии, в этом году количество заключенных, имеющих право голоса на выборах, увеличится. Это связано с тем, что голосовать теперь смогут не только лица, совершившие менее тяжкие преступления, но и те, кто был осужден за тяжкие преступления.

Кроме того, лица, имеющие право голоса в пенитенциарных учреждениях, независимо от места их проживания, голосуют по пропорциональной избирательной системе. Только те лица, чей регистрационный адрес совпадает с мажоритарным избирательным округом, на территории которого расположено пенитенциарное учреждение, имеют возможность голосовать за кандидата в мажоритарные депутаты.

Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ для работы на участках в тюрьмах с 18 октября находятся на карантине и обязаны сдать тест на коронавирус.

Кроме того все, кто должен оказаться на выборах на участках в тюрьмах, 29 октября пройдут тест на коронавирус.

Оплачивать пребывание в карантине и тестирование для членов комиссии будет государство, а вот представители СМИ, наблюдатели и представители партий должны будут пройти эти процедуры за свой счет.

Всего в едином избирательном списке парламентских выборов 2020 зарегистрировано 3 526 032 избирателя. Сюда входят и граждане Грузии, проживающие за пределами страны (14 170).