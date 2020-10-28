Президент Грузии обратилась к гражданам за три дня до выборов в парламент

Саломе Зурабишвили также встала на защиту сотрудников полиции, которых обвинили в политизированности и исполнении указаний правящей партии

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили за три дня до дня голосования призвала граждан прийти на выборы и защитила от нападок врачей, армию и полицейских.

"Идите на выборы, идите на спокойные и справедливые выборы", – сказала президент, поздравив тех, кто примет участие в выборах впервые.

В Грузии 31 октября пройдут выборы в парламент Грузии, в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. Выборы в стране пройдут в условиях пандемии коронавируса.

"Наш приход на выборы является лучшим ответом на все вызовы и безальтернативной гарантией нашего "завтра". Это долг каждого из нас – моего, вашего", – сказала Зурабишвили.

Зурабишвили ответила на критику армии, которая появилась в СМИ из-за возможной службы в ней Давида Эсебуа, захватившего на днях 43 человека в заложники в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди.

"Из-за одного лица, кем бы он ни был, нельзя распространять преступление на всю армию. Неприемлемо распространение принижающих и дискредитирующих оценок полностью на армию", –сказала президент Грузии.

Также она ответила и на обвинения сотрудников полиции в политизированности и исполнении указаний правящей партии, а также обвинения в непрофессионализме из-за того, что Эсебуа до сих пор скрывается от следствия.

"Я, как президент Грузии, хочу категорически осудить эти целенаправленные попытки опорочить профессионализм наших правоохранителей. Такие действия подрывают внутреннюю стабильность нашей страны", – добавила Зурабишвили.

Президент Грузии ответила и на нападки на сферу здравоохранения из-за растущего числа инфицированных коронавирусом, отметив героизм врачей.

"Эти нападки служат созданию ощущения нестабильности, распространению страха и паники и созданию напряженности в предвыборный период", – заявила она.