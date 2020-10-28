За кого собираются голосовать граждане Грузии – результаты опроса по заказу Imedi

Отвечая на опрос "Если бы сегодня проходили парламентские выборы, какой партии вы бы отдали свой голос?", 56% респондентов ответили, что проголосовали бы за правящую партию "Грузинская мечта"

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Согласно опросу американской компании Public Opinion Strategies по заказу телеканала Imedi, правящая партия "Грузинская мечта" с 56% остается лидером предвыборной гонки, а на третье место выходит "Альянс патриотов Грузии".

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока.

Согласно новому опросу, который для Public Opinion Strategies проводила грузинская компания GORBI, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает 56%. На второе место вышла бывшая правящая партия "Единое национальное движение" с 19,9%. А вот третье место стало уникальным по сравнению с другими опросами. Его заняла партия "Альянс патриотов Грузии", набрав 4,6%, а партия "Европейская Грузия – движение за свободу" оказалась лишь на пятом месте с 4,3%. На четвертое вышла партия бывших сторонников "Грузинской мечты" – "Наша Грузия – альянс солидарности" с 4,5%.

Далее рейтинг партий выглядит следующим образом:

Партия Процент голосов "Лело для Грузии" 3,9% "Гирчи" 3% "Лейбористская партия" 2,2% "Единая Грузия – движение за свободу" 1,6%

Опрос проводился с 9 по 20 октября. В нем приняло участие 1 518 человек. Где именно проводился опрос, не указывается. Погрешность опроса составляет +/-2,5%.