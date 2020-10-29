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Блок Сила в Единстве - Единое национальное движение. Предвыборная символика

Подготовка к революции или контроль за подсчетом голосов – что стоит за акцией оппозиции

photo : Gregory Vashadze / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (509)
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что акцию никто запрещать не собирается, но нарушение закона будет пресекаться

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Самый крупный оппозиционный блок "Сила в единстве" анонсировал акцию в день парламентских выборов 31 октября, что стало причиной новой порции обвинений в "попытке переворота" и "революции" от представителей правящей партии.

Предвыборная символика. Баннер партии Единое национальное движение. Леван Хабеишвили
© Sputnik / Alex Shlamov
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Блок "Сила в единстве" состоит из пяти оппозиционных партий, и главенствующую роль в нем играет бывшая правящая партия "Единое национальное движение". На сегодняшний день блок занимает второе место в рейтингах перед парламентскими выборами 31 октября. Первую строчку этих рейтингов занимает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Мы соберемся на проспекте Руставели у здания парламента после 8 часов вечера, когда закроются избирательные участки. Вместе с населением мы планируем следить за тем, как поступают протоколы в избирательную комиссию и праздновать победу", – заявил представитель блока Заал Удумашвили.

На эти планы резко отреагировали в правящей партии, где блок "Сила в единстве" считают главным конкурентом и "деструктивной силой". Незадолго до анонса акции блок обвинили в создании так называемого революционного штаба под руководством экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили и планировании провокаций в день выборов в различных городах.

"Национальное движение" делает ставку на радикализацию, беспорядки и все свои ресурсы собирает на главном проспекте страны. Эта партия вместо мобилизации избирателей на выборах преследует другие цели", – сказал один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Между тем, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что акцию никто запрещать не собирается, но нарушение закона будет пресекаться.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"У всех людей, политических партий, есть возможность выражать свое мнение, в том числе устраивать митинги. Но они должны проходить в рамках закона. Я еще раз хочу предупредить всех: если кто-то решит перейти границы или устроить в стране беспорядки, государство отреагирует на это в рамках закона", – сказал Каладзе.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (509)
Теги:
Акция, Грузинская мечта, Сила в единстве, Грузия, Парламентские выборы


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