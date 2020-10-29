Подготовка к революции или контроль за подсчетом голосов – что стоит за акцией оппозиции

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что акцию никто запрещать не собирается, но нарушение закона будет пресекаться

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Самый крупный оппозиционный блок "Сила в единстве" анонсировал акцию в день парламентских выборов 31 октября, что стало причиной новой порции обвинений в "попытке переворота" и "революции" от представителей правящей партии.

Блок "Сила в единстве" состоит из пяти оппозиционных партий, и главенствующую роль в нем играет бывшая правящая партия "Единое национальное движение". На сегодняшний день блок занимает второе место в рейтингах перед парламентскими выборами 31 октября. Первую строчку этих рейтингов занимает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Мы соберемся на проспекте Руставели у здания парламента после 8 часов вечера, когда закроются избирательные участки. Вместе с населением мы планируем следить за тем, как поступают протоколы в избирательную комиссию и праздновать победу", – заявил представитель блока Заал Удумашвили.

На эти планы резко отреагировали в правящей партии, где блок "Сила в единстве" считают главным конкурентом и "деструктивной силой". Незадолго до анонса акции блок обвинили в создании так называемого революционного штаба под руководством экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили и планировании провокаций в день выборов в различных городах.

"Национальное движение" делает ставку на радикализацию, беспорядки и все свои ресурсы собирает на главном проспекте страны. Эта партия вместо мобилизации избирателей на выборах преследует другие цели", – сказал один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Между тем, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что акцию никто запрещать не собирается, но нарушение закона будет пресекаться.

"У всех людей, политических партий, есть возможность выражать свое мнение, в том числе устраивать митинги. Но они должны проходить в рамках закона. Я еще раз хочу предупредить всех: если кто-то решит перейти границы или устроить в стране беспорядки, государство отреагирует на это в рамках закона", – сказал Каладзе.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока.