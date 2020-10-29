Представители ПАСЕ будут следить за выборами в Грузии

Наблюдатели встретятся с представителями политических партий, председателем ЦИК, а также представителями гражданского общества и СМИ перед наблюдением за ходом голосования

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Грузию для наблюдения за ходом парламентских выборов прибудут наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы, говорится в сообщении на сайте организации.

Прибытие международных наблюдателей в Грузию осложнено пандемией коронавируса. Раннее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) приняло решение не отправлять в Грузию 150 краткосрочных наблюдателей ко дню голосования. Не пришлет наблюдателей и Европарламент.

"Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе девяти человек во главе с Тини Кокс (Нидерланды) посетит Грузию в период с 29 октября по 1 ноября для наблюдения за проведением парламентских выборов наряду с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)", – говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

Согласно сообщению, наблюдатели встретятся с представителями политических партий, председателем Центральной избирательной комиссии, а также представителями гражданского общества и средств массовой информации перед наблюдением за ходом голосования 31 октября.

В ходе визита юридическую поддержку будет оказывать представитель Венецианской комиссии – группы независимых экспертов Совета Европы по правовым вопросам.

Всего для наблюдения за выборами зарегистрировалось 48 организаций международных наблюдателей.