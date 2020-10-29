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Представители ПАСЕ будут следить за выборами в Грузии

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (508)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201029/249839870/Predstaviteli-PASE-budut-sledit-za-vyborami-v-Gruzii.html

Наблюдатели встретятся с представителями политических партий, председателем ЦИК, а также представителями гражданского общества и СМИ перед наблюдением за ходом голосования

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Грузию для наблюдения за ходом парламентских выборов прибудут наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы, говорится в сообщении на сайте организации.

Прибытие международных наблюдателей в Грузию осложнено пандемией коронавируса. Раннее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) приняло решение не отправлять в Грузию 150 краткосрочных наблюдателей ко дню голосования. Не пришлет наблюдателей и Европарламент.

Флаги перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
© photo: AFP 2020 / SEBASTIEN BOZON
Выборы в Грузии пройдут без наблюдателей Европарламента

"Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе девяти человек во главе с Тини Кокс (Нидерланды) посетит Грузию в период с 29 октября по 1 ноября для наблюдения за проведением парламентских выборов наряду с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)", – говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

Согласно сообщению, наблюдатели встретятся с представителями политических партий, председателем Центральной избирательной комиссии, а также представителями гражданского общества и средств массовой информации перед наблюдением за ходом голосования 31 октября.

В ходе визита юридическую поддержку будет оказывать представитель Венецианской комиссии – группы независимых экспертов Совета Европы по правовым вопросам.

Всего для наблюдения за выборами зарегистрировалось 48 организаций международных наблюдателей.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (508)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, ПАСЕ


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