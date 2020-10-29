"Грузинская мечта" лидирует в опросе оппозиционного телеканала

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Менее чем за три дня до парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" стала лидером рейтинга грузинских партий, составленный французской компанией IPSOS.
Много цифр: рейтинги грузинских партий в преддверии выборов>>
Исследование было проведено c 17 по 27 октября включительно по заказу оппозиционной телекомпании "Мтавари архи". Было опрошено две тысячи человек. Погрешность составляет 2,2%.
Согласно результатам исследования общественного мнения, примерно четверть населения страны (23%) готова поддержать на предстоящих выборах "Грузинскую мечту". На втором месте бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и объединенная оппозиция "Сила в единстве" (18%).
Одинаковую поддержку получили парламентская оппозиционная партия "Европейская Грузия" и партия "Стратегия Агмашенебели", набрав по 4% в опросе. В пятерку лидеров попала партия "Лело для Грузии", которую готовы поддержать 3% населения.
Что касается остальных партий, они распределились следующим образом:
- Лейбористская партия Грузии – 2%
- "Гирчи" – 1%
- "Альянс патриотов Грузии" – 1%
- "Единая Грузия" – 1%
- "Элисашвили - граждане" – 1%
- Другие партии – 1%
- Отказался отвечать 41% респондентов.
Результаты исследования, полученные после аллокации, выглядят несколько иначе. Аллокация – это метод распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, но их можно было определить на основе анализа ответов на дополнительные вопросы.
Таким образом поддержка пятерки лидеров оказалась больше:
- "Грузинская мечта" – 40%
- "Нацдвижение и объединенная оппозиция" – 33%
- "Стратегия Агмашенебели" – 7%
- "Европейская Грузия" – 7%
- "Лело для Грузии" – 4%
- Лейбористская партия Грузии – 2%
- "Гирчи" – 2%
- "Альянс патриотов Грузии" – 2%
- "Единая Грузия" – 1%
- "Элисашвили - граждане" – 1%
- Другие партии – 1%.
Между тем, согласно результатам исследования, 49% жителей страны заявили, что хотят смены власти в результате парламентских выборов, а 26% – против этого.