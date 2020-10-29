"Грузинская мечта" лидирует в опросе оппозиционного телеканала

Еще один опрос, сделанный по заказу оппозиционного телеканала, показал, что правящая партия "Грузинская мечта" на выборах наберет больше всех голосов

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Менее чем за три дня до парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" стала лидером рейтинга грузинских партий, составленный французской компанией IPSOS.

Много цифр: рейтинги грузинских партий в преддверии выборов>>

Исследование было проведено c 17 по 27 октября включительно по заказу оппозиционной телекомпании "Мтавари архи". Было опрошено две тысячи человек. Погрешность составляет 2,2%.

Согласно результатам исследования общественного мнения, примерно четверть населения страны (23%) готова поддержать на предстоящих выборах "Грузинскую мечту". На втором месте бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и объединенная оппозиция "Сила в единстве" (18%).

Одинаковую поддержку получили парламентская оппозиционная партия "Европейская Грузия" и партия "Стратегия Агмашенебели", набрав по 4% в опросе. В пятерку лидеров попала партия "Лело для Грузии", которую готовы поддержать 3% населения.

Что касается остальных партий, они распределились следующим образом:

Лейбористская партия Грузии – 2%

"Гирчи" – 1%

"Альянс патриотов Грузии" – 1%

"Единая Грузия" – 1%

"Элисашвили - граждане" – 1%

Другие партии – 1%

Отказался отвечать 41% респондентов.

Результаты исследования, полученные после аллокации, выглядят несколько иначе. Аллокация – это метод распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, но их можно было определить на основе анализа ответов на дополнительные вопросы.

Таким образом поддержка пятерки лидеров оказалась больше:

"Грузинская мечта" – 40%

"Нацдвижение и объединенная оппозиция" – 33%

"Стратегия Агмашенебели" – 7%

"Европейская Грузия" – 7%

"Лело для Грузии" – 4%

Лейбористская партия Грузии – 2%

"Гирчи" – 2%

"Альянс патриотов Грузии" – 2%

"Единая Грузия" – 1%

"Элисашвили - граждане" – 1%

Другие партии – 1%.

Между тем, согласно результатам исследования, 49% жителей страны заявили, что хотят смены власти в результате парламентских выборов, а 26% – против этого.