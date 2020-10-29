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Предвыборная символика. Баннер правящей партии Грузинская мечта на остановке

"Грузинская мечта" лидирует в опросе оппозиционного телеканала

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (513)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201029/249842272/Gruzinskaya-mechta-lidiruet-v-oprose-oppozitsionnogo-telekanala.html

Еще один опрос, сделанный по заказу оппозиционного телеканала, показал, что правящая партия "Грузинская мечта" на выборах наберет больше всех голосов

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Менее чем за три дня до парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" стала лидером рейтинга грузинских партий, составленный французской компанией IPSOS.

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Исследование было проведено c 17 по 27 октября включительно по заказу оппозиционной телекомпании "Мтавари архи". Было опрошено две тысячи человек. Погрешность составляет 2,2%.

Согласно результатам исследования общественного мнения, примерно четверть населения страны (23%) готова поддержать на предстоящих выборах "Грузинскую мечту". На втором месте бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и объединенная оппозиция "Сила в единстве" (18%).

Одинаковую поддержку получили парламентская оппозиционная партия "Европейская Грузия" и партия "Стратегия Агмашенебели", набрав по 4% в опросе. В пятерку лидеров попала партия "Лело для Грузии", которую готовы поддержать 3% населения.

Что касается остальных партий, они распределились следующим образом:

  • Лейбористская партия Грузии – 2%
  • "Гирчи" – 1%
  • "Альянс патриотов Грузии" – 1%
  • "Единая Грузия" – 1%
  • "Элисашвили - граждане" – 1%
  • Другие партии – 1%
  • Отказался отвечать 41% респондентов.

Результаты исследования, полученные после аллокации, выглядят несколько иначе. Аллокация – это метод распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, но их можно было определить на основе анализа ответов на дополнительные вопросы.

Таким образом поддержка пятерки лидеров оказалась больше:

  • "Грузинская мечта" – 40%
  • "Нацдвижение и объединенная оппозиция" – 33%
  • "Стратегия Агмашенебели" – 7%
  • "Европейская Грузия" – 7%
  • "Лело для Грузии" – 4%
  • Лейбористская партия Грузии – 2%
  • "Гирчи" – 2%
  • "Альянс патриотов Грузии" – 2%
  • "Единая Грузия" – 1%
  • "Элисашвили - граждане" – 1%
  • Другие партии – 1%.

Между тем, согласно результатам исследования, 49% жителей страны заявили, что хотят смены власти в результате парламентских выборов, а 26% – против этого.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (513)


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