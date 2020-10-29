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Иракли Кадагишвили

Еще один кандидат в депутаты от ГМ с коронавирусом ушел на самоизоляцию

photo: Irakli Kadagishvili / FB
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (39)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201029/249843332/Esche-odin-kandidat-v-deputaty-ot-GM-s-koronavirusom-ushel-na-samoizolyatsiyu.html

Ираклий Кадагишвили вынужден сойти с дистанции на финишной прямой предвыборной кампании, но он уверен, что это не повлияет на исход выборов

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. У кандидата в мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" в Ахмета-Телави-Кварели-Лагодехи (регион Кахети) Ираклия Кадагишвили выявлен коронавирус, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Офис правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Коронавирус диагностировали кандидату в мажоритарии от "Грузинской мечты"

По словам Кадагишвили, он вынужден уйти на самоизоляции и временно приостановить публичную деятельность.

Что касается самочувствия кандидата, то он чувствует себя довольно бодро и с надеждой смотрит на предстоящие выборы.

"Я много раз говорил и сейчас повторюсь: в парламенте я буду защитником интересов каждого из вас. Путь мира и развития, который является достижением "Грузинской мечты", станет необратимым для нашей страны. Я и дальше продолжу вместе с вами заботиться о развитии Кахети, и вместе мы создадим историю успеха этого благодатного края Грузии. Мы все вместе победим во имя успеха Кахети и Грузии", - написал Кадагишвили в Facebook.

Политик призвал граждан пойти на выборы и сделать "достойный выбор".

На днях коронавирус выявили еще у одного грузинского политика, депутата парламента от правящей партии, кандидата в мажоритарные депутаты в парламент нового созыва в Амбролаури, Они, Цагери, Местии и Лентехи – Гочи Энукидзе.

Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (39)


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