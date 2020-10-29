15:30 29 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7970
  • 100 RUB4.1230
  • USD3.2345
Поиск
Предвыборная символика. Реклама оппозиционной партии Национальное движение

В Тбилиси кахетинские виноградари протестовали против "Национального движения"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (159)
9501
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/18/249796097.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201029/249843549/V-Tbilisi-kakhetinskie-vinogradari-protestovali-protiv-Natsionalnogo-dvizheniya.html

На акцию к центральному офису бывшей правящей партии съехались виноградари из Кахети и жители Шида Картли

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Несколько десятков человек собрались у центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", требуя запретить эту политическую организацию.

Еще одна организация требует запретить в Грузии партию Саакашвили>>

Участники акции – прибывшие в Тбилиси виноградари Кахети и жители Шида Картли – не скупились на жесткие высказывания в адрес бывшей правящей партии, вспоминая ее "преступное" прошлое.

"Они унижают наши виноградники, унижают нашу веру, матерят наши святыни, унижают стариков, унижают нацию. Что им нужно в парламенте вообще?" – крайне эмоционально обратился к журналистам один из участников акции.

Грузинский марш устроил акцию-перфоманс у главного офиса Национального движения
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Это не сойдет Саакашвили с рук" - "Грузинский марш" требует снять с выборов ЕНД

Досталось от участников акции и генеральному директору телеканала "Мтавари архи", ассоциированного с "Национальным движением" Нике Гварамия за скандальные заявления о грузинском вине и грузинском виноделии. В частности, в июле прошлого года, в эфире передачи "Акценты" Гварамия сказал, что "плевать он хотел" на то, будут ли покупать в России грузинское вино или минеральные воды.

Участники акции считают, что гендиректор оппозиционной телекомпании оскорбил не только Кахети, но и всю древнейшую винодельческую культуру Грузии.

Что касается оскорбления реликвий и святынь, участники акции имели в виду ведущего с того же телеканала Георгия Габуния, который не раз проявлял богохульство и неуважение в отношении Грузинской церкви.

Акция против второй по влиянию партии в стране состоялась за два дня до парламентских выборов, в которых "Национальное движение" надеется на победу.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (159)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
В центре 112 проводится дезинфекция в связи с эпидемией коронавируса - видео
В центре 112 провели дезинфекцию в связи с эпидемией коронавируса - видео
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться