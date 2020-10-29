В Тбилиси кахетинские виноградари протестовали против "Национального движения"

На акцию к центральному офису бывшей правящей партии съехались виноградари из Кахети и жители Шида Картли

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Несколько десятков человек собрались у центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", требуя запретить эту политическую организацию.

Еще одна организация требует запретить в Грузии партию Саакашвили>>

Участники акции – прибывшие в Тбилиси виноградари Кахети и жители Шида Картли – не скупились на жесткие высказывания в адрес бывшей правящей партии, вспоминая ее "преступное" прошлое.

"Они унижают наши виноградники, унижают нашу веру, матерят наши святыни, унижают стариков, унижают нацию. Что им нужно в парламенте вообще?" – крайне эмоционально обратился к журналистам один из участников акции.

Досталось от участников акции и генеральному директору телеканала "Мтавари архи", ассоциированного с "Национальным движением" Нике Гварамия за скандальные заявления о грузинском вине и грузинском виноделии. В частности, в июле прошлого года, в эфире передачи "Акценты" Гварамия сказал, что "плевать он хотел" на то, будут ли покупать в России грузинское вино или минеральные воды.

Участники акции считают, что гендиректор оппозиционной телекомпании оскорбил не только Кахети, но и всю древнейшую винодельческую культуру Грузии.

Что касается оскорбления реликвий и святынь, участники акции имели в виду ведущего с того же телеканала Георгия Габуния, который не раз проявлял богохульство и неуважение в отношении Грузинской церкви.

Акция против второй по влиянию партии в стране состоялась за два дня до парламентских выборов, в которых "Национальное движение" надеется на победу.