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Полиция блокирует движение машин у моста Бараташвили в связи с проведением акции на площади Свободы

Движение в центре Тбилиси ограничивается на время акции "Национального движения"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (39)
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Схема транспортного движения в столице изменена в связи с тем, что "Национальное движение" планирует собрать на итоговую встречу перед выборами несколько десятков тысяч сторонников

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В связи с итоговой акцией сторонников "Единого национального движения", которая состоится вечером в четверг на площади Свободы, движение на нескольких центральных улицах и проспектах Тбилиси будет ограничено, сообщает МВД Грузии.

Полностью будет запрещено движение на площади Свободы. Поток автомобилей с моста Бараташвили движется в сторону Дома юстиции. На площади Вахтанга Горгасали запрещено передвижение большегрузных машин. Транспорт движется по улицам Котэ Абхази и Серебряной улице в направлении улицы Бараташвили.

Машины, идущие с улицы Ладо Асатиани, не могут попасть на улицу Шалвы Дадиани. Соответственно, по улице Ованеса Туманяна автомобили движутся в направлении площади Вахтанга Горгасали, а транспортные средства, движущиеся по улице Мераба Костава, возвращаются к зданию бывшей почты и продолжают движение в направлении улицы Элбакидзе.

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photo: Government of Georgia / FB
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В связи с сегодняшней акцией движение будет запрещено с 17:00 на следующих улицах:

На площади Республики движение с улицы Петре Меликишвили будет возможно через улицу Мераба Костава и спуск Элбакидзе в направлении обеих набережных и Чугурети.

А также на проспекте Руставели и всех ведущих к нему улицах: Александра Чавчавадзе, Митропане Лагидзе, Бесики, 9 апреля, Закарии Чичинадзе, Леси Украинки, Реваза Лагидзе, Васо Абашидзе, Гии Чантурия, Арчила Джорджадзе и Антона Пурцеладзе.

При этом автомобили смогут беспрепятственно передвигаться по набережным, улицам Васила Петриашвили, Тамар Човелидзе и Даниэля Чонкадзе.

Безопасность движения на дорогах будут регулировать патрульная полиция. При необходимости водители получат дополнительные инструкции от патрульных инспекторов. Движение в привычном режиме возобновится после завершения мероприятия.

"Национальное движение" проводит сегодня итоговую встречу в рамках своей предвыборной кампании. В партии заявляют, что на акцию съедутся около десяти тысяч ее сторонников из регионов.

Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (39)


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