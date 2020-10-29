ЦИК Грузии предупреждает: выборы безопасны для вашего здоровья

Председатель Центризбиркома Тамар Жвания за два дня до выборов еще раз призвала избирателей к активности, заверив, что на избирательных участках приняты все меры безопасности

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Идти на избирательные участки безопасно даже во время пандемии, поскольку там соблюдены все меры безопасности, заявила на специальном брифинге председатель ЦИК Тамар Жвания.

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По ее словам, в день выборов на избирательных участках будут приняты все профилактические меры для предотвращения распространения инфекции.

"31 октября 2020 года - важный день для Грузии. В этот день граждане Грузии выберут парламент десятого созыва по новой избирательной системе. Особо хочу отметить, что прийти на избирательные участки безопасно даже в условиях пандемии, поскольку мы учли все рекомендации по безопасности", - сказала Жвания.

Председатель ЦИК отметила, что здоровье избирателей и других участников избирательного процесса является важным приоритетом для Центральной избирательной комиссии. Избирательная администрация при поддержке международных партнеров отреагировала на все вызовы, связанные с пандемией коронавируса. Соответственно, избирательная администрация гарантирует, что избиратели делают свой выбор в свободной, прозрачной и безопасной среде, сказала она.

К выборам 31 октября по всей стране будет открыто 3 852 избирательных участка. Также для избирателей, находящихся на карантине и самоизоляции в медицинских учреждениях, отдельно создано 127 специальных избирательных участков. Голосование на таких избирательных участках и подсчет результатов будет производиться отдельно специальной группой.