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Партия Грузинский марш - национальное движение устраивает автошествие к Давид Гареджи

"Грузинский марш" перекрыл Руставскую трассу сторонникам "Нацдвижения"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (516)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201029/249848265/Gruzinskiy-marsh-perekryl-Rustavskuyu-trassu-storonnikam-Natsdvizheniya.html

Тем временем сторонники "Нацдвижения" уже собираются на площади Свободы в столице Грузии на итоговую предвыборную встречу

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Члены партии "Грузинский марш" перекрыли трассу Рустави-Тбилиси и заявляют, что не дадут сторонникам партии "Единое национальное движение" провести предвыборную акцию в центре столицы на площади Свободы.

Тем временем сторонники "Нацдвижения" уже собираются на площади Свободы на итоговую предвыборную встречу. По словам лидеров оппозиционной партии, они проводят акцию, чтобы "отпраздновать предстоящую победу".

"Сегодня они планируют вновь устроить свои песни и пляски, якобы они победившая политическая сила. Мы, "Грузинский марш", заявляем, что тут не проедут сторонники "Нацдвижения" и не смогут устроить свои песни и пляски", – заявил журналистам представитель партии Ираклий Шахиашвили.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Голосовать имеют право граждане Грузии, достигшие ко дню выборов 18 лет и имеющие на руках удостоверение личности или паспорт.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (516)
Теги:
Парламентские выборы, Единое Нацдвижение, Грузинский марш


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