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Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы

Нацдвижение вывело на митинг в Тбилиси тысячи сторонников - Саакашвили выступит онлайн

© Sputnik / Shota Nozadze
Политика
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На акции ожидается выступление лидеров блока и обращение из Киева кандидата в премьеры и экс-президента Грузии Михаила Сакашвили

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Блок "Сила в единстве" под предводительством бывшей правящей партии "Единое национальное движение" проводит итоговую встречу с избирателями на главной площади в центре Тбилиси.

Как заявили организаторы, они ждут 50 тысяч сторонников из Тбилиси и регионов. Встреча носит название "Попрощаемся с Бидзиной".

Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы

На акции ожидается выступление лидеров блока и обращение из Киева кандидата в премьеры и экс-президента Грузии Михаила Сакашвили.

Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы

На площади с соблюдением дистанции установлены стулья, куда могут сесть участники акции. Cтулья занимают всю площадь Свободы, многие из участников уже стоят на ногах, так как им не хватает сидячих мест.

При этом, часть участников акции не может попасть в Тбилиси из-за перекрытой трассы из Рустави партией "Грузинский марш". Другая часть - прошла маршем по главному проспекту страны и присоединилась к акции.

До начала акции участников развлекали грузинские музыкальные группы.



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