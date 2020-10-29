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Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку

"Победим, не сомневайтесь" - Кикабидзе на русском запел на митинге сторонников Саакашвили

© photo: Sputnik / Yekaterina Chesnokova
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (40)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201029/249848416/My-pobedim-dazhe-ne-somnevaytes---Kikabidze-na-vstreche-Natsdvizheniya-s-izbiratelyami.html

Актер Буба Кикабидзе, которому недавно исполнилось 82 года, возглавляет список блока "Сила в единстве", куда входят бывшее правящее "Единое нацдвижение" и еще четыре партии

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. С песней "Садгегрдзело", что в переводе с грузинского означает "тост",  известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе открыл митинг блока "Сила в единстве" в Тбилиси вечером в четверг, за два дня до парламентских выборов.

Блок "Сила в единстве" под предводительством бывшей правящей партии "Единое национальное движение" проводит итоговую встречу с избирателями на главной площади в центре Тбилиси под лозунгом "Прощаемся с Бидзиной".

"Я счастлив, что сегодня вижу столько людей вместе в Тбилиси. Всех целую, очень люблю. Мы победим, даже не сомневайтесь. И потом начнется другая жизнь. Хочу открыть сегодняшний вечер песней, текст которой я сам написал, музыка народная, называется "Садгегрдзело", - сказал Кикабидзе.

Во второй песне "Тбилисо" Буба по традиции спел один куплет на русском языке.

На акции ожидается выступление лидеров блока и обращение из Киева кандидата в премьеры и экс-президента Грузии Михаила Сакашвили.

Известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе возглавляет список блока "Сила в единстве", куда входят бывшее правящее "Единое нацдвижение" и еще четыре партии. Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (40)


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