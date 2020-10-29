Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" назвал условие ухода из политики

Ираклий Кобахидзе обещает уйти из политики, если три мажоритарных кандидата от правящей партии проиграют выборы конкурентам из "Национального движения"

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Если три кандидата в мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" - Леван Кобиашвили, Созар Субари и Ираклий Кадагишвили проиграют выборы оппонентам из "Единого национального движения", исполнительный секретарь и руководитель предвыборной кампании правящей партии Грузии обещает уйти из политики.

Как заявил Ираклий Кобахидзе журналистам, он убежден, что результаты опросов, согласно которым в некоторых мажоритарных округах лидируют кандидаты от оппозиции, не соответствуют действительности.

"Вчера были опубликованы данные так называемого IPSOS, согласно которому вроде бы Мелия, если не ошибаюсь, Хабеишвили и Ботковели выиграют выборы и выиграют в первом туре. Я просто хочу сказать вам одно: если один из наших трех кандидатов - это Кобиашвили в Глдани, это Субари в Самгори и Кадагишвили в Телавском, Ахметском, Кварельском, Лагодехском избирательном округе - проиграет выборы (посмотрите, я четко говорю это), я уйду из политики", - сказал Кобахидзе.

По его словам, если окажется, что все три кандидата от "Грузинской мечты" выиграют выборы, то он ждет от гендиректора телеканала"Мтавари архи" Ники Гварамия аналогичного шага - он должен уйти из грузинских СМИ и грузинской политики.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов: 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Голосовать имеют право граждане Грузии, достигшие ко дню выборов 18 лет и имеющие на руках удостоверение личности или паспорт.