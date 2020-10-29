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ირაკლი კობახიძე

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" назвал условие ухода из политики

photo: Parliament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (516)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201029/249848777/V-kakom-sluchae-ispolnitelnyy-sekretar-Gruzinskoy-mechty-mozhet-uyti-iz-politiki.html

Ираклий Кобахидзе обещает уйти из политики, если три мажоритарных кандидата от правящей партии проиграют выборы конкурентам из "Национального движения"

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Если три кандидата в мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" - Леван Кобиашвили, Созар Субари и Ираклий Кадагишвили проиграют выборы оппонентам из "Единого национального движения", исполнительный секретарь и руководитель предвыборной кампании правящей партии Грузии обещает уйти из политики.

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© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Как заявил Ираклий Кобахидзе журналистам, он убежден, что результаты опросов, согласно которым в некоторых мажоритарных округах лидируют кандидаты от оппозиции, не соответствуют действительности.

"Вчера были опубликованы данные так называемого IPSOS, согласно которому вроде бы Мелия, если не ошибаюсь, Хабеишвили и Ботковели выиграют выборы и выиграют в первом туре. Я просто хочу сказать вам одно: если один из наших трех кандидатов - это Кобиашвили в Глдани, это Субари в Самгори и Кадагишвили в Телавском, Ахметском, Кварельском, Лагодехском избирательном округе - проиграет выборы (посмотрите, я четко говорю это), я уйду из политики", - сказал Кобахидзе.
Предвыборная символика. Баннеры правящей партии Грузинская мечта и партии Альянс патриотов Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По его словам, если окажется, что все три кандидата от "Грузинской мечты" выиграют выборы, то он ждет от гендиректора телеканала"Мтавари архи" Ники Гварамия аналогичного шага - он должен уйти из грузинских СМИ и грузинской политики.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов: 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Голосовать имеют право граждане Грузии, достигшие ко дню выборов 18 лет и имеющие на руках удостоверение личности или паспорт.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (516)


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