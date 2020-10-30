В день голосования в Тбилиси будет работать медиацентр неправительственных организаций

Медиацентр будет открыт в гостинице "Румс", здесь журналисты будут получать от наблюдателей оперативную информацию о ходе выборов

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В день голосования на парламентских выборах в Грузии 31 октября и на следующий день в Тбилиси будет работать медиацентр неправительственных организации, сообщает Фонд "Открытое общество – Грузия" на своей странице в Facebook.

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В медиацентре представители неправительственных организаций-наблюдателей регулярно будут предоставлять журналистам информацию о ходе выборов и выявленных нарушениях.

Медиацентр будет открыт в гостинице "Румс". Здесь брифинги проведут "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и "Центр прав человека".

"Международное общество справедливых выборов и демократии" будет следить за выборами по всей Грузии посредством более тысячи наблюдателей. 1 ноября будут представлены результаты параллельного подсчета голосов.

У "Ассоциации молодых юристов Грузии" в масштабах Грузии будет 1 242 наблюдателя. Они будут распределены на три тысячи участков.

"Международная прозрачность – Грузия" будет представлена на выборах около 600 наблюдателями.

"Многонациональная Грузия" посылает 600 наблюдателей в регионы Квемо Картли, Самцхе-Джавахети, Кахети, Мцхета-Мтианети (Марнеули, Болниси, Дманиси, Цалка, Тетрицкаро, Гардабани, Ниноцминда, Ахалкалаки, Аспиндза, Ахалцихе, Адигени, Борджоми, Лагодехи, Сагареджо, Ахмета, Кварели, Каспи и Мцхета), а также будет следить за ходом голосования в трех районах Тбилиси – Исани, Самгори и Крцаниси.

Наблюдатели "Центра прав человека" взяли на себя семь регионов Грузии: Кахети, Квемо Картли, Самегрело - Земо Сванети, Шида Картли, Имерети и Самцхе-Джавахети.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в субботу, 31 октября. В них принимает участие рекордное число субъектов – 48 партий и два блока.