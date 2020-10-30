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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

В день выборов ЦИК Грузии будет проводить брифинги каждые несколько часов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (521)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249855972/V-den-vyborov-TsIK-Gruzii-budet-provodit-brifingi-kazhdye-neskolko-chasov-.html

Ответы на любые вопросы, касающиеся избирательного процесса, желающие смогут получить круглосуточно по телефону и в Интернете

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии будет проводить информационные брифинги каждые несколько часов, начиная с 08:30 утра субботы 31 октября, для своевременного информирования о ходе голосования избирателей и всех заинтересованных сторон.

Как говорится в сообщении ведомства, 31 октября телефонный/информационный центр комиссии (2 51 00 51) и онлайн-чат будут открыты 24 часа в сутки с 07:00. Соответственно, каждый сможет получить ответы на все интересующие вопросы, связанные с выборами.

Информационные брифинги будут проходить в 08:30, 10:30, 12:30, 15:30, 17:30 и 20:30. Также отмечено, что при необходимости расписание может быть скорректировано.

К выборам 31 октября по всей стране будет открыто 3 852 избирательных участка. Также для избирателей, находящихся на карантине и самоизоляции в медицинских учреждениях, отдельно создано 127 специальных избирательных участков. Голосование на таких избирательных участках и подсчет результатов будет производиться отдельно специальной группой.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (521)


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