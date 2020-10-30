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Резиденция президента Грузии на улице Атонели

Гражданские активисты собрали 20 тысяч подписей и требуют освобождения Руруа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (162)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249857228/Grazhdanskie-aktivisty-sobrali-20-tysyach-podpisey-i-trebuyut-osvobozhdeniya-Rurua.html

Петиция с просьбой о помиловании Руруа, который приговорен судом к четырем годам заключения, подана в администрацию президента Грузии

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Гражданские активисты подали 20 тысяч подписей в администрацию президента Грузии с просьбой помиловать совладельца главного оппозиционного канала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Президент Грузии: Руруа не помилую>>

По мнению активистов, Георгий Руруа – политический заключенный, и он должен быть помилован. К кампании, начатой ​​гражданскими активистами по освобождению Георгия Руруа из тюрьмы, присоединилась часть оппозиции – "Национальное движение", "Европейская Грузия" и "Стратегия Агмашенебели", а также такие общественные деятели, как Гурам Дочанашвили, Бесик Харанаули, Нино Сухишвили, Нани Брегвадзе и другие.

Георгий Руруа
photo: Giorgi Rurua
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"Наше требование одно – освободить арестованного по политическим мотивам Георгия Руруа, выполнить соглашение от 8 марта и положить конец политическим репрессиям в нашей стране раз и навсегда. Мы передали г-же Саломе Зурабишвили более 20 тысяч подписей и попросили ее встать выше партийных интересов, действовать в интересах государства и освободить Георгия Руруа", – сказал журналистам Ираклий Павленишвили, активист движения "Стыдно".

Тбилисский городской суд в июле признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия, и приговорил его к 4 годам тюрьмы. Тогда Зурабишвили отметила, что не помилует Руруа и на ее решение "никто и ничто" не сможет повлиять.

Георгий Руруа – брат бывшего министра культуры Грузии в правительстве Саакашвили, одного из бывших лидеров "Единого национального движения" Ники Руруа и близкий друг многих оппозиционеров.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (162)


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