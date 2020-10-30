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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

Граждане Грузии в Греции и Азербайджане не смогут проголосовать на выборах

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (529)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249857549/Grazhdane-Gruzii-v-Gretsii-i-Azerbaydzhane-ne-smogut-progolosovat-na-vyborakh.html

Граждане Грузии в Греции и Азербайджане не смогут принять участия в парламентских выборах, поскольку в этих странах объявлен локдаун

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Из-за локдауна в Греции и Азербайджане к парламентским выборам не будут открыты избирательные участки для граждан Грузии, заявил глава правительства Грузии Георгий Гахария на брифинге.

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© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Избирательные участки будут действовать и за рубежом, за исключением некоторых стран.

"Мы все понимаем, что эпидемия глобальна, и мы не можем поставить под вопрос принятые нашими стратегическими партнерами решения в связи с эпидемиологический ситуацией", – заявил Георгий Гахария.

По словам премьера, власти страны сделали все, чтобы граждане Грузии, проживающие в этих странах, могли осуществить свое конституционное право, но на территории иных суверенных государств, где действуют свои правила, это оказалось невозможным.

Первоначально открыть избирательные участки предполагалось в сорока странах мира.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (529)


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