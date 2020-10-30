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Георгий Гахария

"Локдауна не будет" – премьер-министр опроверг слухи оппозиции

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (529)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249857592/Lokdauna-ne-budet---premer-ministr-oproverg-slukhi-oppozitsii.html

По словам премьера, слухи о локдауне – это еще один пример того, как "безответственные политические силы" используют важные для граждан вопросы для того, чтобы получить голоса

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария опроверг слухи о введении локдауна по всей стране после парламентских выборов. Об этом он сказал после заседания Координационного совета в пятницу, 30 октября.

О том, что правительство планирует с понедельника объявить в стране локдаун, заявила на днях оппозиционная партия "Европейская Грузия" со ссылкой на надежный источник. Как говорилось в заявлении, правящая партия таким образом хочет обеспечить себе преимущество перед вторым туром выборов.

По словам премьер-министра, это еще один пример того, как "безответственные политические силы" используют важные для граждан вопросы для того, чтобы получить голоса за короткий промежуток времени. Конкретные ограничения будут точечными, но коснуться всей страны сразу, отметил премьер.

По словам Гахария, отныне победа в борьбе с эпидемией будет иметь цену только при минимальном ущербе для экономики страны.

"Вирус пройдет, мы победим эпидемию и быстрое восстановление экономики нашей страны станет приоритетом номер один. Я очень хорошо помню, как некоторые спекулировали о количестве быстрых тестов во время первой волны и т. д. Время все показало. Точно так же будет и во время второй волны. Эффективность второй волны в мире будет оцениваться по нескольким важным критериям, и минимальный ущерб экономике будет одним из них", – подчеркнул Гахария.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (529)


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