16:35 30 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7913
  • 100 RUB4.0794
  • USD3.2338
Поиск
Пикет в поддержку закона о люстрации власти в Киеве

Скандал за день до выборов: в Грузию не впустили украинских депутатов

© photo: Sputnik / Евгений Котенко
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (532)
123 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249857811/Skandal-za-den-do-vyborov-v-Gruziyu-ne-vpustili-ukrainskikh-deputatov-.html

Представители грузинских властей пока не прокомментировали скандал, связанный с приездом на выборы в Грузию украинских парламентариев

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. За день до парламентских выборов в Грузии разразился новый скандал: украинский депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Ясько сообщила, что делегацию Верховной Рады Украины не пускают в Грузию для наблюдения за ходом голосования. 

По информации Лизы Ясько, около 30 народных депутатов Украины из трех фракций в ночь на 31 октября запланировали визит в Грузию по приглашению оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".

Выборы в парламент Грузии пройдут уже в эту субботу. Нацдвижение выдвинуло кандидатом в премьер-министры, в случае своей победы на выборах, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится на Украине – на родине он осужден по ряду преступлений.  

Ника Гварамия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Гендиректор "Мтавари архи" опять в центре скандала - дело о заложниках в Зугдиди

"Грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины. Это вызывает сожаление, потому что прозрачность избирательных процедур является основой демократии. Эту прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, среди прочего, обеспечивают наблюдатели. Казалось бы, прибытие наблюдателей из дружественной страны-партнера должно стать очередным проявлением сотрудничества между государствами, которые помимо исторически теплых отношений разделяют и общие вызовы безопасности", – написала Ясько на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что Украина готова работать с демократически избранным парламентом Грузии независимо от того, кто получит парламентское большинство и кресло премьер-министра.

Тем не менее, по ее словам, препятствие украинским парламентариям принять участие в мониторинге за выборами, вызывает обеспокоенность. Ясько призвала всех участников избирательного процесса, в том числе и правящую партию "Грузинская мечта", соблюдать европейские избирательные стандарты, законы и Конституцию.

Заговор против властей?

Тем временем в самом Киеве заявили, что украинская делегация планировала поддержать в Грузии "спецоперацию по незаконному свержению власти". Скандальное заявление сделал директор информационного агентства "Новини України" Олег Дейнека на пресс-конференции в информационном агентстве "ГолосUA". 

"Стало известно, что 31 октября, среди ночи, ровно в 02:00, из аэропорта "Борисполь" в нарушение всех карантинных норм обоих государств – и Грузии, и Украины, территорию Украины покинут 49 государственных чиновников наивысшего первого ранга – 49 народных депутатов и 8 сотрудников секретариата провластной партии "Слуга народа", чтобы в этот же день, 31 октября, с 08:00 до 20:00 принять участие в политической спецоперации по незаконному свержению власти в Грузии и сознательной провокации вооруженного восстания в горной республике", – завил Дейнека.

По его словам, в обязанности "украинского политдесанта в Грузии" входил подрыв доверия грузинских избирателей и других международных наблюдателей путем заявлений о фальсификации результатов парламентских выборов в Грузии.

"Внесение этих сфабрикованных заявлений на рассмотрение Парламентской Ассамблеи Совета Европы входит в задачи еще одной отправляющейся в составе украинского ночного десанта "Слуги народа", возглавляющей постоянную делегацию Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько", – сказал Дейнека.

Реакции

В партии "Единое национальное движение" расценили недопущение украинских наблюдателей в Грузию как преднамеренное препятствие. 

По информации оппозиционного телеканала "Мтавари архи" у делегации журналистов и депутатов Украинской Рады было формальное согласие Грузии на наблюдение за выборами, но чартерный рейс был внезапно отменен. Группа из 50 человек до поздней ночи ждала ответа грузинских властей.

Официальные лица Грузии пока не прокомментировали эту ситуацию.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (532)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация возле собора Нотр-Дам в Ницце, где произошло нападение на людей и есть жертвы, Франция
Теракт в Ницце: неизвестный напал на людей у церкви - фото
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов за минуту
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов 2020
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться