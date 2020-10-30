Скандал за день до выборов: в Грузию не впустили украинских депутатов

Представители грузинских властей пока не прокомментировали скандал, связанный с приездом на выборы в Грузию украинских парламентариев

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. За день до парламентских выборов в Грузии разразился новый скандал: украинский депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Ясько сообщила, что делегацию Верховной Рады Украины не пускают в Грузию для наблюдения за ходом голосования.

По информации Лизы Ясько, около 30 народных депутатов Украины из трех фракций в ночь на 31 октября запланировали визит в Грузию по приглашению оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".

Выборы в парламент Грузии пройдут уже в эту субботу. Нацдвижение выдвинуло кандидатом в премьер-министры, в случае своей победы на выборах, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится на Украине – на родине он осужден по ряду преступлений.

"Грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины. Это вызывает сожаление, потому что прозрачность избирательных процедур является основой демократии. Эту прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, среди прочего, обеспечивают наблюдатели. Казалось бы, прибытие наблюдателей из дружественной страны-партнера должно стать очередным проявлением сотрудничества между государствами, которые помимо исторически теплых отношений разделяют и общие вызовы безопасности", – написала Ясько на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что Украина готова работать с демократически избранным парламентом Грузии независимо от того, кто получит парламентское большинство и кресло премьер-министра.

Тем не менее, по ее словам, препятствие украинским парламентариям принять участие в мониторинге за выборами, вызывает обеспокоенность. Ясько призвала всех участников избирательного процесса, в том числе и правящую партию "Грузинская мечта", соблюдать европейские избирательные стандарты, законы и Конституцию.

Заговор против властей?

Тем временем в самом Киеве заявили, что украинская делегация планировала поддержать в Грузии "спецоперацию по незаконному свержению власти". Скандальное заявление сделал директор информационного агентства "Новини України" Олег Дейнека на пресс-конференции в информационном агентстве "ГолосUA".

"Стало известно, что 31 октября, среди ночи, ровно в 02:00, из аэропорта "Борисполь" в нарушение всех карантинных норм обоих государств – и Грузии, и Украины, территорию Украины покинут 49 государственных чиновников наивысшего первого ранга – 49 народных депутатов и 8 сотрудников секретариата провластной партии "Слуга народа", чтобы в этот же день, 31 октября, с 08:00 до 20:00 принять участие в политической спецоперации по незаконному свержению власти в Грузии и сознательной провокации вооруженного восстания в горной республике", – завил Дейнека.

По его словам, в обязанности "украинского политдесанта в Грузии" входил подрыв доверия грузинских избирателей и других международных наблюдателей путем заявлений о фальсификации результатов парламентских выборов в Грузии.

"Внесение этих сфабрикованных заявлений на рассмотрение Парламентской Ассамблеи Совета Европы входит в задачи еще одной отправляющейся в составе украинского ночного десанта "Слуги народа", возглавляющей постоянную делегацию Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько", – сказал Дейнека.

Реакции

В партии "Единое национальное движение" расценили недопущение украинских наблюдателей в Грузию как преднамеренное препятствие.

По информации оппозиционного телеканала "Мтавари архи" у делегации журналистов и депутатов Украинской Рады было формальное согласие Грузии на наблюдение за выборами, но чартерный рейс был внезапно отменен. Группа из 50 человек до поздней ночи ждала ответа грузинских властей.

Официальные лица Грузии пока не прокомментировали эту ситуацию.