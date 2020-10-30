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Акция протеста против нацдвижения на Площади Свободы

Гахария не исключил привлечения к ответственности Саакашвили за призыв на митинге

© Sputnik / Shota Nozadze
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (532)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249858093/Gakhariya-ne-isklyuchil-privlecheniya-k-otvetstvennosti-Saakashvili-za-prizyv-na-mitinge.html

Представители правящей партии "Грузинская мечта" ранее заявили, что при Едином Нацдвижении действует "теневой революционный штаб"

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik.  Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что призывам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые прозвучали в четверг по видеосвязи на митинге Единого Нацдвижения в Тбилиси, вполне можно дать правовую квалификацию.

Выступает Михаил Саакашвили. Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы
© Sputnik / STRINGER
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В своем видеообращении из Киева к сторонникам Саакашвили предположил, что выборы будут сфальсифицированы властями и заявил, что на это последует "жесткий ответ": "ответом будет честь, атака и очень быстрое взятие народом в свои руки власти. Ответ будет очень строгим". 

"То, что на вчерашней акции заявил их лидер (Саакашвили), это был фактически призыв к конкретным действиям. Даже заявление лидера, сделанное издалека по скайпу, может быть оценено с правовой точки зрения", - сказал Гахария.

Он еще раз отметил, что на нарушение закона последует строгое реагирование.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы. После завершения голосования в 20:00 блок "Сила в единстве", кандидатом в премьеры от которого является Саакашвили, собирается провести большую акцию в центре Тбилиси.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" ранее заявили, что при Едином Нацдвижении действует "теневой революционный штаб", который готовит революционный сценарий после выборов. В ЕНД, в свою очередь заявляют, что не нарушают закон и работают над защитой голосов избирателей. 

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (532)


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