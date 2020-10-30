Граждане Грузии не смогут проголосовать на выборах на территории России

Отсутствие дипломатических отношений между двумя странами - основная причина, по которой в России невозможно открыть избирательные участки

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Находящиеся на территории Российской Федерации граждане Грузии не смогут принять участие в парламентских выборах, об этом сообщили корр. Sputnik Грузия в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Избирательные участки будут действовать и за рубежом, за исключением некоторых стран.

"Ввиду отсутствия дипломатических отношений между двумя странами, граждане Грузии, находящиеся на территории России, не смогут принять участие в парламентских выборах", - заявили в пресс-службе.

В этом году принять участие в парламентских выборах не смогут граждане Грузии, проживающие в Азербайджане, а также грузинские эмигранты в греческом городе Салоники – в Греции будут работать только три избирательных участка в Афинах.

По словам премьера, власти страны сделали все, чтобы граждане Грузии, проживающие в этих странах, могли осуществить свое конституционное право, но на территории иных суверенных государств, где действуют свои правила из-за пандемии коронавируса, это оказалось невозможным.

Первоначально открыть избирательные участки предполагалось в сорока странах мира.