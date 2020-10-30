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Московский Кремль

Граждане Грузии не смогут проголосовать на выборах на территории России

© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (535)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249859055/Grazhdane-Gruzii-ne-smogut-progolosovat-na-vyborakh-na-territorii-Rossii.html

Отсутствие дипломатических отношений между двумя странами - основная причина, по которой в России невозможно открыть избирательные участки

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Находящиеся на территории Российской Федерации граждане Грузии не смогут принять участие в парламентских выборах, об этом сообщили корр. Sputnik Грузия в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
Граждане Грузии в Греции и Азербайджане не смогут проголосовать на выборах

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Избирательные участки будут действовать и за рубежом, за исключением некоторых стран.

"Ввиду отсутствия дипломатических отношений между двумя странами, граждане Грузии, находящиеся на территории России, не смогут принять участие в парламентских выборах", - заявили в пресс-службе.

В этом году принять участие в парламентских выборах не смогут граждане Грузии, проживающие в Азербайджане, а также грузинские эмигранты в греческом городе Салоники – в Греции будут работать только три избирательных участка в Афинах.

По словам премьера, власти страны сделали все, чтобы граждане Грузии, проживающие в этих странах, могли осуществить свое конституционное право, но на территории иных суверенных государств, где действуют свои правила из-за пандемии коронавируса, это оказалось невозможным.

Первоначально открыть избирательные участки предполагалось в сорока странах мира.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (535)


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