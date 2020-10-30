В ЦИК Грузии уточнили, в каких странах и городах не будет избирательных участков

Для граждан Грузии в Греции будут открыты три из пяти избирательных участков - только в Афинах, а в Азербайджане не будет ни одного, что обусловлено эпидситуациями в этих странах

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Граждане Грузии, находящиеся на территории Азербайджана, а также в северной части Греции, не смогут принять участие в парламентских выборах, заявили корреспонденту Sputnik Грузия в пресс-службе Центральной избирательной комиссии страны.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Избирательные участки будут действовать и за рубежом, за исключением некоторых стран.

"Избирательных участков не будет в Азербайджане, в Греции будет открыто только три избирательных участка из пяти - в Афинах. Два избирательных участка в Салониках не будут работать в день выборов из-за эпидемиологической ситуации в этом городе", - заявили в пресс-службе.

Избирательные участки не будут открыты и в России из-за отсутствия с 2008 года дипломатических отношений между двумя странами.

По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, власти страны сделали все, чтобы граждане Грузии, проживающие в этих странах, могли осуществить свое конституционное право, но на территории иных суверенных государств, где действуют свои правила, это оказалось невозможным.

Первоначально открыть избирательные участки предполагалось в сорока странах мира.