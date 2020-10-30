Патриарх Грузии будет голосовать в своей резиденции

Это первый случай, когда Его Святейшество не придет на избирательный участок, урну для голосования ему принесут в резиденцию

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй впервые проголосует не на избирательном участке, а в своей резиденции, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Патриархии.

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На предыдущих выборах Патриарх голосовал на своем избирательном участке в Крцанисском районе столицы.

"Переносную урну в день выборов принесут в Патриархию, во сколько, я вам сказать пока не могу. Это первый прецедент, когда Патриарх проголосует не на избирательном участке. Причина в эпидемиологической ситуации, к счастью, со здоровьем у него все в порядке", - заявили в пресс-службе.

Здесь же сообщили, что видео с кадрами голосования Илии Второго выложат на специальном ftp-сервере, чтобы СМИ, по желанию, могли распространить их.

В эти выходные, 31 октября, в Грузии пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. Это первые в стране выборы, которые проводятся в условиях пандемии. К этому времени число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии составляет 37 263.

С учетом пандемии коронавируса выборы пройдут в необычном режиме. Все избиратели будут в масках, а члены комиссии - с дополнительными средствами защиты.

По окончательным данным ЦИК, в едином списке избирателей 3 526 032 человека. Им предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. В парламентских выборах принимают участие 48 партий и два блока.