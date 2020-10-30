19:10 30 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7913
  • 100 RUB4.0794
  • USD3.2338
Поиск
Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй

Патриарх Грузии будет голосовать в своей резиденции

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (541)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249859656/Patriarkh-Gruzii-budet-golosovat-v-svoey-rezidentsii.html

Это первый случай, когда Его Святейшество не придет на избирательный участок, урну для голосования ему принесут в резиденцию

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй впервые проголосует не на избирательном участке, а в своей резиденции, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Патриархии.

Граждане Грузии не смогут проголосовать на выборах на территории России>>

На предыдущих выборах Патриарх голосовал на своем избирательном участке в Крцанисском районе столицы.

"Переносную урну в день выборов принесут в Патриархию, во сколько, я вам сказать пока не могу. Это первый прецедент, когда Патриарх проголосует не на избирательном участке. Причина в эпидемиологической ситуации, к счастью, со здоровьем у него все в порядке", - заявили в пресс-службе.

Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО
photo : European Georgia / FB
Экстремальное голосование: как пандемия повлияла на выборы в Грузии – список правил

Здесь же сообщили, что видео с кадрами голосования Илии Второго выложат на специальном ftp-сервере, чтобы СМИ, по желанию, могли распространить их.

В эти выходные, 31 октября, в Грузии пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. Это первые в стране выборы, которые проводятся в условиях пандемии. К этому времени число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии составляет 37 263.

С учетом пандемии коронавируса выборы пройдут в необычном режиме. Все избиратели будут в масках, а члены комиссии - с дополнительными средствами защиты.

По окончательным данным ЦИК, в едином списке избирателей 3 526 032 человека. Им предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. В парламентских выборах принимают участие 48 партий и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (541)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация возле собора Нотр-Дам в Ницце, где произошло нападение на людей и есть жертвы, Франция
Теракт в Ницце: неизвестный напал на людей у церкви - фото
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов за минуту
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов 2020
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться