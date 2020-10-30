Выборы при пандемии: в ЦИК Грузии рассказали, как будут работать журналисты

В здании ЦИК Грузии в день выборов будет организован медиа-центр, как и во время предыдущих выборов в стране

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Работники СМИ во время освещения парламентских выборов в Грузии должны соблюдать эпидемиологические правила безопасности, однако это не помешает их работе, рассказали Sputnik Грузии в пресс-службе ЦИК.

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Репортеры смогут находиться на избирательных участках, записывать респондентов в обычном порядке, как это было в предыдущие годы, но с одним "но" - учитывая рекомендации Минздрава и соответствующее постановление ЦИК.

"Представители СМИ, так же как и все, кто будет находиться длительное время на избирательных участках, должны быть в защитных масках, должны пройти дезбарьер и термоскрининг, максимально соблюдать социальную дистанцию. Каких-либо особенных ограничений нет, все расписано в общем постановлении ЦИК № 38", - рассказали в ЦИК.

Речь идет о соблюдении элементарных правил по профилактике коронавируса: наличие защитных масок, перчаток, дезинфицирующих средств, термоскрининг и прохождение дезбарьера. Раз в несколько часов должна проводиться дезинфекция избирательных участков.

Парламентские выборы в Грузии будет освещать 5 971 работник 118 средств массовой информации, как грузинских, так и зарубежных, которые получили соответствующую аккредитацию ЦИК.

В здании центральной избирательной комиссии в день выборов будет организован медиа-центр, как и во время предыдущих выборов, но опять же - с соблюдением постановления и мер по профилактике COVID-19.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Голосовать имеют право граждане Грузии, достигшие ко дню выборов 18 лет и имеющие на руках удостоверение личности или паспорт.