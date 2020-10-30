19:10 30 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7913
  • 100 RUB4.0794
  • USD3.2338
Поиск
Операторы грузинских телеканалов снимают процесс голосования на одном из избирательных участков

Выборы при пандемии: в ЦИК Грузии рассказали, как будут работать журналисты

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (541)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249860553/Vybory-pri-pandemii-v-TsIK-Gruzii-rasskazali-kak-budut-rabotat-zhurnalisty.html

В здании ЦИК Грузии в день выборов будет организован медиа-центр, как и во время предыдущих выборов в стране

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Работники СМИ во время освещения парламентских выборов в Грузии должны соблюдать эпидемиологические правила безопасности, однако это не помешает их работе, рассказали Sputnik Грузии в пресс-службе ЦИК.

ЦИК Грузии объявил о готовности к выборам>>

Репортеры смогут находиться на избирательных участках, записывать респондентов в обычном порядке, как это было в предыдущие годы, но с одним "но" - учитывая рекомендации Минздрава и соответствующее постановление ЦИК.

"Представители СМИ, так же как и все, кто будет находиться длительное время на избирательных участках, должны быть в защитных масках, должны пройти дезбарьер и термоскрининг, максимально соблюдать социальную дистанцию. Каких-либо особенных ограничений нет, все расписано в общем постановлении ЦИК № 38", - рассказали в ЦИК.

Речь идет о соблюдении элементарных правил по профилактике коронавируса: наличие защитных масок, перчаток, дезинфицирующих средств, термоскрининг и прохождение дезбарьера. Раз в несколько часов должна проводиться дезинфекция избирательных участков.

Флаг Грузии на площади Европы в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Большой день: все, что надо знать о выборах в парламент Грузии 2020

Парламентские выборы в Грузии будет освещать 5 971 работник 118 средств массовой информации, как грузинских, так и зарубежных, которые получили соответствующую аккредитацию ЦИК.

В здании центральной избирательной комиссии в день выборов будет организован медиа-центр, как и во время предыдущих выборов, но опять же - с соблюдением постановления и мер по профилактике COVID-19.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Голосовать имеют право граждане Грузии, достигшие ко дню выборов 18 лет и имеющие на руках удостоверение личности или паспорт.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (541)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация возле собора Нотр-Дам в Ницце, где произошло нападение на людей и есть жертвы, Франция
Теракт в Ницце: неизвестный напал на людей у церкви - фото
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов за минуту
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов 2020
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться