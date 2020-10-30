Почему Грузия как белка в колесе? Последние теледебаты в преддверии выборов

До парламентских выборов в Грузии остаются считанные часы - 31 октября граждане Грузии выберут людей, которые будут представлять их интересы в законодательном органе десятого созыва

Последние политические теледебаты с участием представителей четырех партий, претендующих на депутатские мандаты, прошли в эфире Первого канала.

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В передаче "Дебаты 2020" на этот раз приняли участие:

Тенгиз Оманадзе ("Свободная Грузия")

Дэви Табидзе ("Свободные демократы")

Бесик Данелия ("Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение")

Георгий Шервашидзе ("Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии")

Экономическая программа

В экономической программе партии "Свободная Грузия" говорится, что государство непосредственно, а не с помощью банков, профинансирует создание местного производства. Главным приоритетом будет переработка сельскохозяйственных продуктов, на рынке появятся грузинский чай, фруктовые соки высокого качества.

"Мы считаем, что сельское хозяйство должно быть приоритетным направлением для Грузии. У нашей страны есть соответствующий опыт, традиции. И в Грузии есть много культур, которые традиционно производились на высоком уровне и были конкурентными с импортированной продукцией. Главная проблема, которая мешает развитию производства, - это свободная торговая политика. Мы являемся единственной партией, которая говорит, что Грузия должна ограничить импорт на те продукты, которые мы сами можем производить", - заявил Оманадзе.

Экономическая программа партии "Свободные демократы" предусматривает привлечение иностранных инвестиций в размере 10 миллиардов долларов в течение последующих четырех лет.

"Пока страна не станет производить и будет только потреблять, то спасения не будет. Важны также защищенность бизнеса и создание справедливой среды, где у всех будут равные условия и не будет привилегированных групп, и тем самым не будет нарушено антимонопольное законодательство", - заявил Табидзе.

Главный акцент в экономической программе "Политического движения ветеранов-силовиков и патриотов Грузии" делается на развитие малого и среднего бизнеса. Партия планирует обновление законодательной базы в плане бизнеса.

"Если мы не начнем с развития малого и среднего бизнеса, то потом уже будет еще сложнее. Для "ветеранов" огромное значение имеет развитие малого и среднего бизнеса. Каждый день в наш офис приходят люди со своими идеями, для осуществления которых нужны деньги. Безусловно, мы не можем дать им финансирования. Но надеемся, что, в случае победы, мы сможем урегулировать законодательную базу таким образом, чтобы помочь им в будущем", - заявил Шервашидзе.

Главным приоритетом экономической программы партии "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение" является оказание особой помощи малому и среднему бизнесу, защита их интересов и обеспечение равных условий наряду с иностранными инвесторами.

"Мы упраздним налог на добавочную стоимость на продукты первой необходимости, что будет прямой поддержкой для малых и средних предпринимателей. Также сократим вдвое подоходный налог, который также будет очень серьезной поддержкой для них. И что самое главное - наше нахождение в парламенте будет знаком стабильности и безопасности для наших инвесторов", - заявил Данелия.

Внешняя политика

Углубление отношений с Евросоюзом, продолжение сотрудничества с североатлантическими структурами и участие Грузии в таких миссиях, как миротворческая операция "Решительная поддержка" в Афганистане – таковы внешнеполитические приоритеты партии "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение".

"Безусловно, мы должны строить европейское государство. А что такое европейское государство? В первую очередь - это независимый суд, свободные финансовые институты, которых сегодня нет в стране. Именно за это мы боремся, чтобы наша страна развивалась, чтобы она была ориентирована на завтрашний день. Сегодня такая данность в стране. Отношения с Россией, в первую очередь, должны быть приоритетом, исходя из интересов нашей страны", - заявил Данелия.

Грузия еще долгое время не сможет стать членом НАТО, однако это не должно помещать тесному сотрудничеству с США, в том числе в военной сфере – об этом говорится в внешнеполитической программе партии "Свободная Грузия".

"Безусловно, членство Грузии в НАТО является важным гарантом безопасности. Но, к сожалению, это не зависит только от желания Грузии. Мы видим, что этот процесс отложен на неопределенный срок. Мы говорим о том, что у США, которые являются нашим стратегическим партнером, есть реальные рычаги для оказания помощи Грузии, вне зависимости от того, будет Грузия членом НАТО или нет", - заявил Оманадзе.

Ускорение темпов евроатлантической интеграции является одним из главных приоритетов внешней политики партии "Свободные демократы".

"Для нас самым главным является евроатлантический курс, и другой курс мы и не должны рассматривать. Но мы как белки в колесе. Мы что-то делаем, и нам снова дают новые задания. И у многих появляется чувство, что мы никогда не сможем достичь этого. Поэтому мы хотим ускорить этот процесс", - заявил Табидзе.

"Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии" поддерживает сближение Грузии с североатлантическим альянсом, но в то же время выступает за ведение уравновешенной политики с соседними странами.

"Отношения с НАТО необходимы. Безусловно, мы хотим вступления в НАТО, но это очень долгая во времени перспектива", - заявил Шервашидзе.

Обращения кандидатов

В конце передачи у представителей партий была возможность обратиться к избирателям.

"У нас нет иллюзии, что мы наберем особо высокий процент. Мы будем знать свое место в парламенте. Мы знаем и то, что нам придется сотрудничать с исполнительной властью. Но это не означает, что нам все ровно, кто будет у власти. Для нас важно, какие партии попадут в парламент. Мы готовы сотрудничать со всеми партиями, которых не тревожат старые грехи", - сказал Шервашидзе.

"Хочу призвать наших избирателей, с которыми мы встречались во время предвыборной кампании, обязательно прийти на выборы 31 октября. Мы та сила, которая боролась с авторитаризмом, мы та сила, которая не вступила в сговор с олигархом. Думаю, что для всех важно, кто будет представлять нашу страну за ее пределами и кто должен решать проблемы страны с учетом интересов населения в парламенте Грузии. У партии "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия" есть сила и опыт, чтобы защитить интересы страны как за ее пределами, так и в парламенте", - заявил Данелия.

"До голосования остаются считанные часы. Поэтому, чем больше осложнятся ситуация, тем важнее становится гражданская ответственность каждого из нас. Сегодня не время нигилизма, сегодня время, чтобы каждый из нас взял на себя ответственность за будущее этой страны, нашел время и сделал бы тот выбор, который считает важным для нашей страны", - заявил Оманадзе.

"Все приходите на выборы, несмотря на то, поддерживаете вы оппозицию или нет. Всех призываю прийти на выборы и сделать свой выбор", - заявил в свою очередь Табидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.